‘Pecado original’, capítulo 31 (Temporada 5): Çagatay hace una dura confesión a Yildiz respecto a Dogan

Pecado original, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es sencillamente sorprendente y espectacular!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 30 de la Temporada 5 de Pecado original. De esta manera tan concreta, observamos cómo Dogan, mientras trata por todos los medios de deshacerse de Ekin, no tarda en ponerse en contacto con Kumru. Y todo para hacerle saber que Ekin, en realidad, ha tomado la decisión de dejarla.

Como no podía ser de otra manera, Handan no duda un solo segundo en aprovechar que su hija está en un estado de ánimo verdaderamente bajo. No solamente por lo sucedido con Ekin, sino por todo lo que lleva arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Es más que evidente que la joven está al límite, y como nunca.

Así pues, Handan decide entrar y salir de casa las veces que le viene en gana para tratar de seguir ganándose la confianza de Kumru. Pero, sobre todo, para tratar de recabar toda la información posible no solamente de Yildiz, sino también de Asuman. Y todo con el objetivo de acabar con ellas a la mayor brevedad posible.

“Si yo caigo, caerás conmigo” 😲 El empresario teme que el novio de su hija desvele que intentó matarlo y le advierte que tiene información comprometida suya.💥 ¡El próximo caopítulo de #Pecadooriginal viene fuerte! 👉 https://t.co/T43s2jxcg9 👈 — Pecado Original (@PecadoriginalA3) July 4, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 31 de la Temporada 5 de la exitosa serie turca Pecado original. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo la inesperada llegada de Ekin, tras todo lo ocurrido, ha causado una tremenda conmoción entre los protagonistas.

Pero, sobre todo, ha afectado profundamente a Dogan. Dadas las circunstancias, el empresario no puede evitar preguntarse quién ha sido la persona que no ha dudado segundo en salvar la vida de Ekin. El hecho de que éste no haya perdido la vida va a suponer que su día a día cambie para siempre, y probablemente para mal.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Dogan no quiere perdonar a la persona que le traicionó, pero sí quiere saber quién es para saciar su sed de venganza. Çagatay, por su parte, se propone algo nuevo. ¿En qué consiste, exactamente? En mostrar a Yildiz la verdadera imagen de Dogan. Y no va a parar hasta lograrlo. No te pierdas los próximos capítulos de Pecado original en Antena 3 y atresplayer.