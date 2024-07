‘Pecado original’, capítulo 30 (Temporada 5): Dogan consigue deshacerse de Ekin

Pecado original se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 29 de la Temporada 5 de la exitosa serie turca Pecado original. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Yildiz tiene un gran número de problemas para poder pagar todas y cada una de las deudas que tiene Asuman. Todo ello sin contar absolutamente nada a Dogan.

¡Doğan saldará la deuda de Asuman y abre una cuenta bancaria a su mujer! 😲 ¡Vuelve a ver el momentazo!💰 https://t.co/zqjVhMIC6C 👈 — Pecado Original (@PecadoriginalA3) July 3, 2024

No quiere que se entrometa en esta historia, ni mucho menos. Ender, por su parte, se ha propuesto un nuevo reto, que no es otro que hacer todo lo que está en su mano para mostrar la verdadera cara de Dogan frente a su círculo más cercano. Ekin se muestra sobrecargado con la situación que está atravesando con Dogan.

Y todo por culpa de la insistencia de Handan. Es más que evidente que, desde que ella llegó, las cosas no han hecho más que complicarse por momentos y cada vez más. A pesar de todo, finalmente se cumple uno de los grandes deseos de Hanan, que no es otro que Dogan y Ekin tengan su propio cara a cara.

Kumru defiende a Ekin ante su padre: “Pídele perdón o me casaré con él”😲😲😲 ¿Qué pasará en #PecadoOriginal? 👉 https://t.co/1BHuGekVyB 👈 — Pecado Original (@PecadoriginalA3) July 4, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 30 de la Temporada 5 de la exitosa serie turca de Pecado original. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Dogan, mientras hace todo lo que está en su mano para deshacerse de Ekin, hace saber a Kumru que el joven la dejó.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Handan no duda un solo segundo en aprovechar que su hija Kumru no está pasando por su mejor momento a nivel emocional. Esto ha hecho posible que se decida a entrar y a salir de su casa cuantas veces crea necesarias para tratar de estrechar ese vínculo entre madre e hija.

Pero ese no es su único objetivo a seguir, ni mucho menos. Handan se ha propuesto acabar de una vez por todas no solamente con Yildiz, sino también con Asuman. La madre de Kumru está convencida de que, de hacerlo, todo sería mucho más sencillo con su hija, pero también con Dogan. No te pierdas los próximos capítulos de Pecado original en Antena 3 y atresplayer.