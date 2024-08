‘Pecado original’, capítulo 31 (Temporada 6): Çaner desaparece el día de su boda con Kumru

No es ningún secreto que Pecado original se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las ficciones turcas que más sigue dando de qué hablar. A pesar de que estamos en la recta final de su emisión, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola de sus entregas. ¡Y no es para menos!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 30 de la Temporada 6 de Pecado original en Antena 3. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Ender, Yildiz, Handan, Çaner y Emir han tomado la firme decisión de unir fuerzas. Y todo para tratar de deshacerse de los hombres que les están persiguiendo.

¡Qué triste fue la despedida 😢 de Selim y Kumru! Se notaba que se querían 💔. Revive este momentazo ➡https://t.co/HFcXUCmsuj⬅ pic.twitter.com/5fjbKNWHZ5 — Pecado Original (@PecadoriginalA3) August 18, 2024

Eso sí, tienen una cosa muy clara. Y es que absolutamente nadie debe enterarse de la situación por la que están atravesando. ¿El motivo? Todo podría complicarse cada vez más. Eso es algo que, desde luego y dadas las circunstancias, no se pueden permitir. ¡Ni muchísimo menos! Cuando regresan, deciden seguir con los preparativos de la boda.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Ender y Yildiz, por su parte, han tomado la firme decisión de hablar sobre los efectos de la oferta que Ender ha hecho a la joven. Algo que, desde luego, ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos. Es por eso que no tardan en plantearse, inevitablemente, qué sería de sus vidas si no se hubiesen encontrado en el camino.

¡Cómo nos gustan estos 2 ❤️! ¡Qué buen equipo forman 🔝! Revive este momentazo ➡https://t.co/cjLiMb8N9e⬅ pic.twitter.com/9r34ltwak3 — Pecado Original (@PecadoriginalA3) August 17, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 31 de la Temporada 6 de Pecado original en Antena 3. Así pues, observamos cómo llega uno de los momentos más esperados para los personajes principales de esta serie. ¿A qué nos referimos, exactamente? Al día de la boda de Çaner y Kumru.

Pero lo que ocurre deja completamente sin palabras a todos. Y es que Çaner ha desaparecido sin dejar rastro. Como era de esperar, esta situación destroza por completo a Kumru. Al fin y al cabo, tras la dolorosa ruptura con Selim y el haberse enterado de su embarazo, esto era lo último que se esperaba que le fuese a suceder.

Por si fuera poco, cabe destacar que la vida de todos va a cambiar de forma drástica y radical, y todo por lo que le sucede a Yildiz. Además, somos testigos de un salto temporal en el que podemos observar cómo ha ido la vida de Yildiz y Ender después de que transcurriesen dos años. No te pierdas los próximos capítulos de Pecado original cada tarde de lunes a viernes en Antena 3 y también en atresplayer.