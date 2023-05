‘Pecado original’, capítulo 21 (Temporada 2): Alihan decide confrontar a Halit

No es ningún secreto que Pecado original, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Cada vez son más los que no se pierden una sola entrega de esta historia, ya sea a través de Antena 3 o, incluso, de ATRESplayer Premium.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 20 de la Temporada 2 de Pecado original. Así pues, observamos cómo Yildiz se ha visto en la obligación de pagar un alto precio por haber confiado, aunque sea en una sola ocasión, en Ender. Por ese mismo motivo, decide golpearla de una manera que ésta jamás imaginó.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo el paquete sorpresa de Alihan ha provocado que se cuestione toda su vida. Pero no solamente eso, sino también todas y cada una de las decisiones que ha ido tomando a lo largo de estos años. Parece que llegan nuevos cambios en su vida.

¿Ganas del capitulazo de hoy #Pecado23Mayo? 😍 Queremos ver a Dündar a tope 😜 ¡En breves #PecadoOriginal! 🔜 pic.twitter.com/gz9CkGu26g — Pecado Original (@PecadoriginalA3) May 23, 2023

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 21 de la Temporada 2 de Pecado original. Así pues, observamos cómo Yildiz tratará de buscar la manera de reconciliarse con Zeynep, mientras ella disfruta al máximo de una nueva etapa en su vida, en la que cuenta con el apoyo de Ender.

Lejos de que todo quede ahí, Alihan tratará de enmendar todos y cada uno de sus errores. Tanto es así que confrontará a Halit. Lejos de que todo quede ahí, veremos cómo Ender entenderá que la guerra entre Halit y Alihan no tendrá fin. A pesar de todo, Ender no querrá divorciarse y trazará un plan para intentar aprovechar la oportunidad que se le presenta. No te pierdas los próximos capítulos de Pecado original en Antena 3 y ATRESplayer Premium.