Una tarde más, ‘Pasapalabra’ regresó a Antena 3 con un nuevo programa. En esta ocasión, Orestes y Jaime Conde volvieron a demostrar que estamos ante una de las parejas icónicas del programa, en una tarde en la que volvieron a tomar la decisión de quedarse en empate en ‘El Rosco’.

La artista Nerea Rodríguez se convirtió en una de las protagonistas de la tarde, después de enfrentarse a la prueba de ‘La Pista musical’, en la que los invitados se juegan sumar cinco segundos al marcador de los concursantes, a través de una canción misteriosa que deben adivinar.

Nerea Rodríguez se enfrentó a la prueba junto a la actriz María Castro. “Cantante no soy, pero cantarina un rato”, expresó la actriz entre risas antes de enfrentarse a la prueba.

«Año de la canción: 1978» fue la primera pista que les dio Roberto Leal. A continuación, la actriz y la artista escucharon cinco segundos de la canción, pero ninguna fue capaz de acertar la canción de la que se trataba. «He likes to be the leader, he never dresses grand», fue la siguiente pista que les dio el presentador, pero tampoco consiguieron acertarla.

«Le gusta ser el líder, nunca viste ‘grandious’”, expresó el presentador de ‘Pasapalabra’. Tras esto, la actriz María Castro comenzó a cantar la canción ‘Follow the lider’, pero no se trataba de ese tema.

La tercera pista fue otro fragmento de la canción y Nerea creyó que se trataba de ‘Y.M.C.A’ de Village People, comenzó a cantarla pero Roberto Leal le dijo que tampoco era esa canción. «Jolín, pero haberme parado antes de hacer este ridículo», le reprochó la artista. Finalmente, se trataba de ‘Macho Man’, era el título de la canción.