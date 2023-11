El pasado de Petra Martínez antes de triunfar en ‘La que se avecina’: «Yo no quería hacer eso»

Petra Martínez está disfrutando del éxito de nuevo gracias a su papel de Fina Palomares en La que se avecina, donde interpreta a la vecina más conflictiva y molesta del edificio. Lo que muchos fans de la comedia vecinal no sabrán es que trabajó en Barrio Sésamo y que estuvo muy cerca de ser la gallina Caponata.

En una entrevista concedida a El Hormiguero en el año 2022 desveló que en un principio le ofrecieron otro papel muy distinto al que realizó. Para millones de niños nacidos en los años 70 sigue siendo Ángela, la mujer de Nisi, con el que regentaba una tienda en el barrio.

Aquel papel lo interpretó en 1979, convirtiédola en una de las personas más conocidas de España debido a que en aquella época solo había dos canales de televisión y las audiencias alcanzaban hasta 8 millones de espectadores. Aunque ese fue su papel, en su entrevista con Pablo Motos desveló que primero le ofrecieron ser la gallina más famosa de la historia, que finalmente interpretó Emma Cohen.

«Yo no quería hacer eso porque no me iba a ver mi madre. Yo si quería ser actriz era para que me viera mi madre», reconoció en en su charla con el valenciano. Hizo las pruebas para meterse en el disfraz, pero las hizo «sin ganas» y deseando que ser escogida. Por suerte para ella apareció su compañera Emma Cohen, que pasó a la historia aunque no consiguió una gran fama.

Antes de llegar a La que se avecina ha tenido una larga trayectoria en el mundo del teatro y también por series como Brigada central, el mítico Estudio 1 de TVE y proyectos más recientes en el tiempo como Ana y los 7, Sé quien eres y Herederos.

Actualmente se encuentra en una segunda juventud y la fama que le ha dado su persona de Fina Palomares le ha servido para volver al cine y disfrutar del reconocimiento popular que no siempre había tenido debido a que sus personajes eran secundarios. Eso ha cambiado con la comedia vecinal, donde es una de los más queridos y que más minutos tiene en cada capítulo.