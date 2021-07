Palito Dominguín ha sido la gran sorpresa de ‘Supervivientes 2021’. La concursante entró sin hacer ruido, siendo una de las grandes desconocidas para los espectadores, y poco a poco logró postularse como una de las candidatas a ganar la edición actual. Sin embargo, tras batirse en duelo con Omar Sánchez su paso por la isla llegó a su fin.

Tras unos días en España, Palito ya se encuentra asentada y mira hacia atrás con cierta nostalgia y con la felicidad y el orgullo de haber dado lo mejor de sí misma, de haber sido capaz de superarse en cada situación y de haber cumplido uno de sus sueños. Palito Dominguín solo tiene buenas palabras para el reality, aunque ha desvelado a sus seguidores que fue lo más duro de su paso por la isla.

Sobrepasada el apoyo y el cariño que no deja de recibir desde que regresó a España, Palito ha escrito unas palabras a sus seguidores de Instagram, a lo que ha denominado de forma cariñosa “Palitroques”.

«Estoy descansando a tope y desconectada unos días. Muy saturada de información pero inmensamente feliz de sentir tanto cariño, tanto amor y tanto apoyo de parte de tantísimas personas».

Y añade: «Os quiero agradecer a todos el amor incondicional que he estado recibiendo desde que empecé está aventura, estaré eternamente agradecida. No me lo creo» escribió a través de una historia en su cuenta de Instagram.

Así como también respondió de manera sincera a una cuestión que le preguntaba por lo más duro de su paso por el reality. «He aprendido muchas cosas de mí misma pero lo más importante para mí es una amistad incondicional con Lola. Lo más duro de todo ha sido saber nada de mi familia. Mentalmente fue muy difícil», explicó la ex concursante.