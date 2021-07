El último expulsado de ‘Supervivientes 2021’ ha vuelto de las paradisiacas playas de Honduras y oficialmente se encuentra en territorio español. Omar Sánchez fue recibido en el plató de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’ por el cariño de su pareja, Anabel Pantoja, y de algunos colaboradores. Sin embargo, el concursante canario también tuvo que hacerle enfrente a las duras críticas de Rafa Mora, quien no tuvo ni una pizca de piedad.

La relación entre Anabel Pantoja y Rafa Mora ha ido de mal en peor desde el enfrentamiento televisivo que casi los llevó a ambos a perder su puesto de trabajo en Mediaset. Desde entonces, las chispas entre ambos saltan y el colaborador no perdió la oportunidad de decirle a Omar Sánchez lo que de verdad pensaba de su paso por el concurso.

¡Boom!💣 Rafa Mora critica el paso de Omar Sánchez por el reality y Anabel Pantoja defiende a su novio: «Eres un chulo»💥#ConexiónHonduras13 #Supervivientes5J https://t.co/0rseezcqgX — Supervivientes (@Supervivientes) July 5, 2021

«Y tú, ¿cuánto estuviste?», le ha dicho Omar al colaborador de ‘Sálvame’. «Yo estuve hasta que la audiencia quiso. Estuve 7 semanas y me hubiese quedado hasta el final, pero tú desde la segunda querías irte como un llorón», le respondió Rafa Mora. Palabras con las que señalaba que el novio de la sobrina de Isabel Pantoja ha sido un mal perdedor y «mal compañero».

Anabel, que se encontraba presente en el plató, no pudo evitar quedarse callada ante el trato que estaba recibiendo Omar. «Lo que hay que tener es respeto por los concursantes», le espetaba la colaboradora. «El mismo respeto hay que tener a los que nos pagan por colaborar y opinar. Tú estuviste una semana, entre los dos no hacéis ni un ‘Supervivientes», le reprochó Rafa Mora muy alterado. «Y tú no haces ni una neurona», le respondió Anabel. Un momento donde la tensión se palpaba en el aire.