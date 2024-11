Pablo López acaba de estrenar El Piano, un nuevo programa en el que se ha convertido en jurado junto a Mika y con Ruth Lorenzo como presentadora. El artista ha pasado por el plató de Y ahora Sonsoles para promocionar este estreno del nuevo programa de prime time de laSexta para las noches de los martes (ocupa el hueco de Pesadilla en la cocina), donde también ha dado un repaso a su trayectoria y a su interesante vida que cambió por completo gracias a su paso por el programa Operación Triunfo. Para poder cumplir su sueño de vivir de la música comenzó trabajando como pianista en varios hoteles de la Costa del Sol, pero con el fin de aprender inglés y ganar algo de dinero, decidió marcharse a Londres. Allí también actuó ante cientos de personas, pero en ese caso lo hacía en el metro.

Con tan solo cuatro años comenzó a aprender a tocar este instrumento, una pasión con la que sigue actualmente a sus 40 años, pero que en la capital británica no pudo demostrar. Allí tuvo que trabajar como camarero, pero lo cierto es que el dinero no le llegaba y los viernes decidía irse a tocar al metro para ganar un extra y poder disfrutar del fin de semana. Lo más fácil para él hubiese sido poder tocar en algún momento en el piano que hay en la conocida estación de King’s Cross-St Pancras de Londres, que diariamente frecuentan miles de viajeros, pero no pudo hacerlo porque nunca le dejaron sentarse y demostrar su talento. Allí sí que han podido sentarse artistas tan conocidos como Elton John y Lewis Capaldi, pero a él nunca le dejaron.

Lo cierto es que allí tuvo que hacerlo en la calle, no en la propia estación, y tocando la guitarra, aunque los resultados no fueron buenos, aunque pueda parecer mentira. «Yo en Londres tocaba con guitarra, no me dejaban tocar el famoso piano de King’s Cross», pero el problema es que era tan vergonzoso que nadie se paraba a escucharle y apenas ganaba unos pocos pounds.

Su sueño era cantar en el Scala, una sala de conciertos que está en esa misma plaza y en la que hace poco tuvo la oportunidad de cumplir su sueño, aunque antes terminó sirviendo cervezas en un local muy cercano. «Soñaba con actuar allí cada vez que pasaba», ha desvelado.

El pasado día cuatro de noviembre consiguió cumplir ese sueño, ya que se trata de un local por el que han pasado numerosos artistas españoles como Mikel Izal, Rozalén e incluso Andy y Lucas lo harán en enero de 2025 con su gira de despedida. «Fue el concierto de la venganza», ha dicho después de poder cantar allí en un local abarrotado.

El malagueño ha forjado gracias a El Piano una bonita amistad con Mika, que ha aprendido español solo para poder participar en este programa de laSexta. El libanés es también jurado de la versión británica de este programa, donde se ha emitido por primera vez en el canal Channel 4 y que ha sido un éxito de audiencia.