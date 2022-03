OneRepublic ha vuelto por todo lo alto. El grupo estadounidense acaba de anunciar su nueva gira. Una gira muy esperada con la que pasarán por un total de 40 ciudades y que dará comienzo el próximo 8 de julio en el PNC Music Pavilion de Charlotte (Carolina del Norte, EEUU).

Además, esta gira también se recorrerá escenarios de ciudades estadounidenses como Boston, Detroit, St. Louis, Los Ángeles, Dallas, Atlanta y otras ciudades antes de terminar en Jacksonville, Florida, en el Daily’s Place el próximo 4 de septiembre. Además, les acompañará el quinteto NEEDTOBREATHE.

Por otro lado, desde el año 1998, NEEDTOBREATHE ha surgido como una fuerza dinámica en la música rock, encabezando las listas de éxitos y llenando las salas históricas de Estados Unidos . Y ahora, se embarcan en esta nueva gira de OneRepublic.

We love ya @JKCorden @latelateshow! Thanks for letting us remind everyone about the BEST coast 😉 Catch our full performance of “West Coast” here: https://t.co/BJrLdLISNy pic.twitter.com/vMiP0a1jNx

— ONEREPUBLIC (@OneRepublic) March 14, 2022