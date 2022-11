Omar Montes actuará en el Mundial de Qatar 2022: ¿Cuál podría ser su caché?

El Mundial de Qatar 2022 pasará a la historia por ser el evento deportivo más polémico de las últimas décadas. Son muchos los artistas que han rechazado participar en el acto de inauguración, en protesta por la carencia de derechos humanos del país anfitrión. No obstante, otros artistas sí que han confirmado su presencia, entre ellos Omar Montes.

Estrellas de la música como Shakira, Dua Lipa, Alicia Keys o Rod Stewart son algunas de las estrellas que se han negado a ir al Mundial de Qatar. Sin embargo, entre la lista de artistas confirmados nos encontramos con Maluma, J. Balvin, Robbie Williams, Jason Derulo, Clean Bandit, Nora Fatehi, Black Eyed Peas, Jungkook (BTS) y Nicki Minaj.

Ahora, Omar Montes se ha sumado a esta lista. La FIFA le ha contratado para actuar el próximo 30 de noviembre en el Fan Festival, un acto que tendrá lugar durante varios días en el parque Al Bidda, escenario por el que irán pasando distintos artistas.

— FIFA STREAMS LITE (@FiFaStreams111) November 20, 2022