Olga Moreno se niega a intervenir en ‘Sálvame’ a través de Marta López

Marta López se encuentra disfrutando de sus vacaciones en Formentera. A pesar de todo, quiso intervenir en Sálvame a través de videollamada para pronunciarse sobre la supuesta filtración del encuentro entre Omar Sánchez y Raquel Lozano. A pesar de todo, esa conexión en directo tendría otra protagonista: Olga Moreno.

La exmujer de Antonio David Flores se encuentra en Formentera junto a la colaboradora de Sálvame y otros amigos en común. Al ser consciente de esta información, Kiko Hernández preguntó a su compañera con quién estaba. Ella terminó dando la respuesta que su amigo quería: con Olga Moreno.

Es entonces cuando Kiko Hernández le pidió que mostrara a la ganadora de Supervivientes 2021 para poder saludarla en directo. Marta López explicó que su amiga estaba comiendo en un restaurante, mientras ella estaba sola en el barco. El tertuliano volvió a hacerle una petición: que fuera en lancha hasta el mencionado restaurante para poder saludar a Olga. “Lo voy a intentar”, aseguró López.

Olga Moreno se niega a saludar en directo y Marta López cuenta sus palabras 🤷🏻‍♀️ #yoveosálvame https://t.co/jWm9fXlYbV — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 4, 2022

Así pues, la colaboradora decidió mostrar su trayecto en lancha desde el barco en el que se encontraba hasta el restaurante. Allí encontró la mesa en la que se encontraban sus amigos, pero no había rastro de la exmujer de Antonio David Flores. Al parecer, se encontraba hablando por teléfono.

De esta manera, Marta López decidió buscar a su amiga por los alrededores. Todo ello mientras daba a conocer que la andaluza estaba verdaderamente feliz en esta nueva etapa que está viviendo. Después de muchos minutos de espera, la colaboradora de Sálvame volvió a conectar con sus compañeros.

Es entonces cuando les hizo saber que Olga Moreno le había hecho saber que no quería entrar en directo en el programa de Telecinco: “Me ha dicho que ni loca, y yo la voy a respetar”. Por si fuera poco, López ha desvelado si su amiga se ha enfadado por haber hecho este directo: “Si lo hace lo entendería… Sabiendo que no quiere no se me ocurre sacarla ni de lejos”.