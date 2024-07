Olga Moreno cree que Sofía Suescun no ha olvidado a Logan: «Se le cae la baba»

El pasado jueves disfrutamos de una nueva gala de Supervivientes All Stars. Entre otras tantas cuestiones, fuimos testigos de cómo se emitieron unas imágenes comprometidas entre Sofía Suescun y Bosco. Muchos son los que se han pronunciado al respecto. Entre ellos, Olga Moreno durante su participación como colaboradora de De Viernes.

En el plató del programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, Maite Galdeano trató de defender a su hija, alegando que esas imágenes no sacaban nada en claro. La madre de Sofía Suescun tiene tremendamente claro que su hija no tiene absolutamente nada con Bosco y que todo es producto de un malentendido.

Olga Moreno se mostró de acuerdo con Maite Galdeano, pero por otra razón. Y es que la segunda expulsada de Supervivientes All Stars está convencida de que la ganadora de Supervivientes 2018 no está precisamente pendiente de Bosco, sino de otro concursante. Todo comenzó con el siguiente comentario: «Hay otra persona con la que Kiko podría estar celoso», aseguró Olga.

Estamos hablando, cómo no, de Logan. Recordemos que ambos coincidieron en Supervivientes 2018 y tuvieron una pequeña relación. Aunque la cosa no acabó bien para los dos, lo cierto es que el tiempo ha sabido curar todas y cada una de esas heridas. A pesar de todo, la ex mujer de Antonio David Flores tiene claro que entre Sofía y Logan sigue habiendo algo.

Maite Galdeano rechazó por completo esta nueva teoría, dejando claro que su hija solamente tiene ojos para su novio Kiko Jiménez. Acto seguido, decidió explicarse: «¿Sabes lo que pasa? Como Logan es tímido y Sofía es de pocas palabras, pero contundentes y solo cuando hay que hablarlas, pues son de unos caracteres que se pueden llevar bien y, de hecho, se llevan bien».

Olga Moreno se estrena en el Debate de #Supervivientes 🏝️ 🔹 ¿Tiene motivos Kiko para estar celoso o es una estrategia que tiene con Sofía? 🤔 🪩 #DeViernes

🟣 https://t.co/0SLWhrFTIX #SVAllStarsGala4 pic.twitter.com/PoeusBslRN — De viernes (@deviernestv) July 12, 2024

Olga Moreno recordó que, en esas dos semanas que estuvo en Honduras, tanto ella como otros compañeros de Supervivientes All Stars se dieron cuenta de esa complicidad que hay entre los dos. Es más, muchos llegaron a plantearse la posibilidad de que la de Pamplona no hubiese superado a Logan o, incluso, que se tratase de una trama supuestamente pactada con Kiko Jiménez.

La madre de Sofía Suescun, al escuchar la teoría de la ex mujer de Antonio David Flores, no pudo evitar estallar como nunca: «Con las estupideces que está hablando… ¡No me da la gana de escuchar a esta señora!», sentenció. Santi Acosta, presentador de De Viernes, no dudó un solo segundo en darle un toque de atención puesto que no dejaba hablar al resto de compañeros y colaboradores del programa. Fue entonces cuando Olga aseguró lo siguiente: «Mi teoría es que a Sofía se le cae todo, se le cae la baba, pero desde el minuto uno».