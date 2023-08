Nick Carter (Backstreet Boys), demandado por una presunta agresión sexual a una joven de 15 años

Nick Carter, miembro de la exitosa banda Backstreet Boys, ha vuelto a estar en el punto de mira. Nada tiene que ver con las recientes declaraciones que ha realizado como consecuencia de la trágica muerte de su hermano Aaron Carter. En esta ocasión, el artista ha sido demandado por una presunta agresión sexual a una joven de 15 años.

La demanda en cuestión ha sido presentada el pasado lunes 28 de agosto en el Tribunal de Distrito del Condado de Clark, en Nevada. De esta forma, se acusa a Nick Carter de presuntamente haber agredido sexualmente a una joven en 2003, en Pensilvania, cuando él tenía entre 22 y 23 años.

La demandante, referida como “A.R.”, asegura que fue supuestamente agredida sexualmente en diversas ocasiones. Entre ellas, en el dormitorio de un yate. En la propia demanda, se puede leer como Nick Carter “instruyó a A.R. a mantener en secreto su abuso sexual hacia ella”. Algo verdaderamente terrible y grave.

A new lawsuit filed in Las Vegas accuses Backstreet Boys singer Nick Carter of sexually assaulting a 15-year-old girl multiple times, including in a cabin on a yacht, documents say. https://t.co/zEiOh3qxDa

— David Charns (@davidcharns) August 29, 2023