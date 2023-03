New Rules estrena ‘Not Alone’, su nuevo y esperado single

New Rules es una de las bandas que más está dando de qué hablar. Esto no es producto de la casualidad ya que Alec McGarry, Nathan Lambert y Ryan Meaney, sus integrantes, han demostrado en todo momento que tienen un enorme talento. Además, tienen el don de reflejar grandes historias en sus canciones, con las que muchas personas se sienten identificadas.

Tras el éxito cosechado con Late in the evening el pasado otoño y tras haber cerrado el pasado mes una exitosa gira por Reino Unido y Europa, los chicos de New Rules han vuelto a dejarnos sin palabras con otro lanzamiento musical. En esta ocasión, con el estreno de una nueva canción que lleva por título Not Alone.

Se trata de uno de los temas más especiales de la trayectoria musical de la banda. Tanto es así que fue estrenado en primicia en el programa Future Pop de la BBC Radio 1, presentado por la artista Mollie King. Lejos de que todo quedase ahí, quisieron acompañar este lanzamiento con un vídeo musical verdaderamente espectacular.

La banda tuvo la oportunidad de dar muchos más detalles de Not Alone, su nuevo single. “Es una canción para nuestros fans. A menudo recibimos mensajes que nos dicen que nuestro grupo es un espacio seguro en el que se sienten parte de algo, así que esta canción es un mensaje nuestro para ellos”.

Por si fuera poco, los chicos de New Rules quisieron ir muchísimo más allá al respecto: “Tenemos mucha suerte de contar con una comunidad tan increíble y cálida de personas que nos apoyan, y esperamos que esta canción se sienta como un abrazo para cualquiera que necesite escucharla”. ¡Qué bonito!

Lo cierto es que, desde que su historia comenzó, los chicos de New Rules no han dejado de sorprendernos con cada canción y cada proyecto que sacan a la luz. Pero, sobre todo, captan nuestra atención por la emoción, fuerza y personalidad que derrochan sobre el escenario. Sin duda, con este Not Alone, han vuelto a marcar la diferencia. ¡Y de qué manera!