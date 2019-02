Netflix España: Descubre las series y los estrenos de marzo 2019

Repasamos toas las novedades de Netflix España para marzo 2019

Febrero se nos ha pasado volando. Entre series, películas, Oscars y demás, nos hemos comido los 28 días del mes sin darnos cuenta. Y, ahora que marzo llama a nuestra puerta, sólo podemos pensar en las novedades de Netflix España, algo que se ha convertido ya en una costumbre. No hay nada mejor que comenzar con estrenos.

Y eso es algo que en la plataforma saben bien. Por eso, para que entremos en la primavera de la mejor manera posible, nos ha preparado una serie de estrenos de contenido original y también de otras series y películas que van a hacer de nuestro mes de marzo un mes perfecto.

Grandes títulos que llevamos meses esperando, como ‘Triple Frontera’, aterrizan en Netflix España, acompañados de clásicos como ‘Pesadilla antes de Navidad’ o de nuevas apuestas en el ámbito de las series como ‘Osmosis’. Aquí tienes todas las novedades.

Series

-Gotham – Estreno de la cuarta temporada el 1 de marzo

-Larva: aventura en la isla – Estreno de la segunda temporada el 1 de marzo

-Made in Abyss – Estreno de la primera temporada el 1 de marzo

-Northern Rescue – Estreno de la primera temporada el 1 de marzo

-The Disastrous Life of Saiki K. – Estreno de la primera temporada el 2 de marzo

-Timeless – Estreno de la segunda temporada el 3 de marzo

-After Life – Estreno de la primera temporada el 8 de marzo

-Fórmula 1: La emoción del Grand Prix – Estreno de la primera temporada el 8 de marzo

-Ataque a los Titanes – Estreno de la segunda temporada el 15 de marzo

-Queer Eye – Estreno de la tercera temporada el 15 de marzo

-Love, Death & Robots – Estreno de la primera temporada el 15 de marzo

-Luther – Estreno de la quinta temporada el 15 de marzo

-Robuzna – Estreno de la segunda temporada el 15 de marzo

-Si no te hubiera conocido – Estreno de la primera temporada el 15 de marzo

-The Order – Estreno de la primera temporada el 15 de marzo

-Turn Up Charlie – Estreno de la primera temporada el 15 de marzo

-Charlie en Villapegatina – Estreno de la primera temporada el 22 de marzo

-Dheli Crime – Estreno de la primera temporada el 22 de marzo

-Historia de un crimen – Estreno de la primera temporada el 22 de marzo

-Osmosis – Estreno de la primera temporada el 29 de marzo

-Santa Clarita Diet – Estreno de la tercera temporada el 29 de marzo

-Traidores – Estreno de la primera temporada el 29 de marzo

-Line of Duty – Estreno de la cuarta temporada el 31 de marzo

-On my block – Estreno de la segunda temporada (sin fecha confirmada)

Películas

-50 primeras citas – A partir del 1 de marzo

-A todo gas: Tokyo Race – A partir del 1 de marzo

-After Earth – A partir del 1 de marzo

-Algo para recordar – A partir del 1 de marzo

-Burlesque – A partir del 1 de marzo

-Coco, de la rebeldía a la leyenda de Chanel – A partir del 1 de marzo

-Come, reza, ama – A partir del 1 de marzo

-Cómo perder a un chico en 10 días – A partir del 1 de marzo

-Donnie Brasco – A partir del 1 de marzo

-El caso Bourne – A partir del 1 de marzo

-El exorcismo de Emily Rose – A partir del 1 de marzo

-El legado de Bourne – A partir del 1 de marzo

-El mexicano – A partir del 1 de marzo

-El mito De Bourne – A partir del 1 de marzo

-El mundo perdido: Jurassic Park – A partir del 1 de marzo

-El niño que domó el viento – A partir del 1 de marzo

-El rey Escorpión – A partir del 1 de marzo

-El ultimátum de Bourne – A partir del 1 de marzo

-Elysium – A partir del 1 de marzo

-Fast & Furious 6 – A partir del 1 de marzo

-Hotel Transilvania – A partir del 1 de marzo

-Johnny English – A partir del 1 de marzo

-Jurassic Park – A partir del 1 de marzo

-Jurassic Park III – A partir del 1 de marzo

-Kick-ass. Listo para machacar – A partir del 1 de marzo

-La momia – A partir del 1 de marzo

-La momia: La Tumba del Emperador Dragón – A partir del 1 de marzo

-La momia: Returns – A partir del 1 de marzo

-La niñera mágica – A partir del 1 de marzo

-Lluvia de albóndigas – A partir del 1 de marzo

-Muévete, esto es Nueva York – A partir del 1 de marzo

-Pesadilla antes de navidad – A partir del 1 de marzo

-Resident Evil 2: Apocalipsis – A partir del 1 de marzo

-Salt – A partir del 1 de marzo

-Siete almas – A partir del 1 de marzo

-Sígueme el rollo – A partir del 1 de marzo

-Sinister – A partir del 1 de marzo

-Sombras tenebrosas – A partir del 1 de marzo

-S.W.A.T: Los hombres de Harrelson – A partir del 1 de marzo

-The Purge. La noche de las bestias – A partir del 1 de marzo

-Transformers: El último caballero – A partir del 1 de marzo

-Your Name – A partir del 1 de marzo

-El Protector – A partir del 2 de marzo

-Tu Hijo – A partir del 2 de marzo

-Los próximos tres días – A partir del 5 de marzo

-Acero Puro – A partir del 6 de marzo

-Los Minions – A partir del 6 de marzo

-Juanita – A partir del 8 de marzo

-Kong: la isla calavera – A partir del 9 de marzo

-American Pie 2 – A partir del 12 de marzo

-El cambiazo – A partir del 12 de marzo

-Gru 2: Mi villano favorito – A partir del 12 de marzo

-La lista de Schindler – A partir del 12 de marzo

-Megapetarda – A partir del 12 de marzo

-Wanted: Se busca – A partir del 12 de marzo

-Assassin’s Creed – A partir del 14 de marzo

-Charlie y la fábrica de chocolate – A partir del 15 de marzo

-Dry Martina – A partir del 15 de marzo

-Triple Frontera – A partir del 15 de marzo

-Valerian y la ciudad de los mil planetas – A partir del 15 de marzo

-Dando la nota. Aún más alto – A partir del 18 de marzo

-El amor es lo que tiene – A partir del 20 de marzo

-Durante la tormenta – A partir del 22 de marzo

-The Dirt – A partir del 22 de marzo

-Jem y los hologramas – A partir del 25 de marzo

-Hop Hop – A partir del 26 de marzo

-Las vacaciones de Mr. Bean – A partir del 26 de marzo

-Malditos bastardos – A partir del 26 de marzo

-Regreso al futuro – A partir del 26 de marzo

-Regreso al futuro 2 – A partir del 26 de marzo

-Siempre a mi lado – A partir del 26 de marzo

-Ted 2 – A partir del 27 de marzo

-Bayoneta – A partir del 29 de marzo

-Emboscada final – A partir de 29 de marzo

-Noche de venganza – A partir del 31 de marzo

-Spider-Man 2 – A partir del 31 de marzo

-Spider-Man 3 – A partir del 31 de marzo

Documentales

-Cricket Fever: Mumbai Indians – A partir del 1 de marzo

-Losers – A partir del 1 de marzo

-The Dawn Wall – A partir del 4 de marzo

-Remastered: La masacre de la Miami Showband – A partir del 22 de marzo

-The Legend of Cocaine Island – A partir del 29 de marzo