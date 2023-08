Nerea Pérez de las Heras publica un vídeo ejercitando su pierna amputada

El pasado lunes, la periodista Nerea Pérez de las Heras utilizó su perfil de Instagram para dar a conocer los detalles del gravísimo accidente que sufrió este verano. Un accidente que provocó que le tuvieran que amputar parte de su pierna. Tan solo 24 horas después, y tras la gran cantidad de muestras de cariño recibidas, la humorista se ha vuelto a pronunciar.

De esta forma, Nerea Pérez de las Heras quiso publicar un vídeo en el que podíamos verla ejercitando su pierna amputada como parte de la rehabilitación. Por si fuera poco, añadió un emotivo mensaje dedicado a sus seguidores: “Estoy totalmente brumada por los mensajes de cariño, ánimo, consternación o shock”.

Por si fuera poco, la periodista quiso añadir mucho más: “Gracias por tratarme con este amor, la gente de por aquí sois parte de la red que sostiene. Me fortalecéis la entereza y las ganas de vivir. Del resto del cuerpo me voy encargando yo”, reconoció a sus seguidores en la mencionada red social.

Recordemos que, hace poco más de un mes, Nerea Pérez de las Heras vivió uno de los hechos más traumáticos de su vida. Ella misma lo confesó, a través de un mensaje que no dejó indiferente a nadie: «El domingo 23 de julio mientras el país votaba, yo tuve un accidente en el mar que me hará celebrar mi cumpleaños dos veces al año».

Por si fuera poco, añadió: “Ana y Carmen me sacaron del agua -que era una sopa roja alrededor de nosotras- yo me hice un torniquete, pedí agua, informé de mi grupo sanguíneo, Arden llamó a una ambulancia. No hemos estado más espabiladas en la vida. Me mantuve ‘alerta, consciente, orientada’, como dice el informe médico durante horas, hasta el primer quirófano”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Feminismo para torpes (@nereaperezdelasheras)

De esta forma, Nerea López de las Heras reconoció lo siguiente: «Me salvaron el pellejo en el hospital Mateu Orfila y de allí me mandaron en avioneta al Son Espases de Mallorca donde estuve seis días muy colocada en un box de la unidad de reanimación. Tres cirugías de urgencia y un bypass fallido después me amputaron parte de la pierna derecha».

La fecha escogida para compartir esta noticia no fue casualidad: “Fue el día 28, me acabo de dar cuenta de que hoy hace un mes que empecé esta nueva vida cyborg. Aunque no dije nada por aquí, no ha sido un mes de silencio, todo lo contrario, ha sido un mes de pitidos de máquinas que me mantenían viva, de pitidos de mensajes y llamadas que me mantenían viva, de hablar y hablar y escuchar y escuchar a doctoras, amigas, auxiliares, hermanas, hermanos decirme las cosas más bonitas y más importantes de mi vida”.