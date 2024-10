Nathalie Poza confiesa en ‘El Hormiguero’ el ‘tierra trágame’ que vivió con Eduard Fernández

Tras la visita del influencer Ceciarmy, en la que desveló el dineral que le ofreció una plataforma de streaming por mostrar por primera vez su cara ante una cámara, El Hormiguero ha tenido en el plató a dos grandes actores de nuestro país como son Nathalie Poza y Eduard Fernández. Han acudido para hablar de Marco, su nueva película que llegará a los cines el 8 de noviembre y en la que se cuenta la historia de Enric Marco Batlle, un impostor que consiguió engañar durante años a millones de personas al contar que fue superviviente de un campo de concentración nazi, algo que resultó ser una gran mentira, pero que durante años aprovechó para darse a conocer dando entrevistas y conferencias sobre su vivencia.

Aunque para los dos ha sido un gran esfuerzo, el catalán ha tenido que cambiar por completo su físico para meterse en el personaje, ya que ha dado vida a una persona con mucho más peso y más mayor que él, por lo que tuvo que engordar más 15 kilos para darle más realismo. Este cambio en su cuerpo le provocó muchos más problemas de los que se esperaba, ya que durante un tiempo sufrió dolores de espalda y comenzó a tener problemas incluso para caminar, haciéndole imposible salir a la calle de forma normal. Pese a las señales que le daba su cuerpo, ha dejado claro que no se arrepiente de haberlo hecho porque el resultado ha sido fenomenal «gracias a la gordura» que tenían su cuerpo y su cara. En mitad de esta historia, su compañera Nathalie ha contado que cuando se encontró con él en el primer día de trabajo con todo el equipo de la película se quedó completamente sorprendida y que le costó reconocer a su compañero pese a que han trabajo juntos anteriormente y se conocen desde hace años.

«Estaba totalmente transformado. Yo de hecho cuando le volví a ver, mira que nos conocemos de hace años, me pareció rarísimo, no le reconocía. Yo no sé si prefiero al otro, me daba mucha ternura Enric», así reaccionó al verle por primera vez caracterizado de su personaje.

El papel de Nathalie Poza en la película

Aunque Enric Marco Batlle engaño a todos con su historia, lo cierto es que consiguió dar voz a los verdaderos supervivientes de los campos de concentración nazis, por lo que su historia es también la que alguien que ayudó a la causa. «Nació en un psiquiátrico, lo arrancaron de los brazos de su madre y se lo dieron a su padre que lo maltrataba y lo dejaba a cargo de diferentes familiares. Ese trauma y esa sensación de necesitar buscar afecto como sea le acompañó toda su vida, buscaba su sitio en el mundo», ha contado Fernández sobre su personaje.

En el caso de Nathalie, ella interpreta a la única persona que conocía el secreto de Enric y que lo guardó durante años e incluso le ayudó a continuar con esa mentira. «Mi personaje es la esposa de Enric Marco, una mujer que le guardó el secreto toda su vida. La película es un thriller que te hace preguntarte muchas cosas, plantearte hasta cuándo va a ser capaz de mantener la historia», así lo ha explicado ante las cámaras de El Hormiguero.