Nano Jr, el joven con dos trabajos que se hizo viral hace tan solo unas semanas, continúa dando de qué hablar. En esta ocasión, ha estallado como consecuencia de una serie de comentarios obscenos hacia su hermana, menor de edad, por parte de varios haters. Todo ocurrió mientras realizaba un directo en Instagram.

Al ser consciente de la gravedad del asunto, Nano Jr ha querido publicar una serie de historias en la mencionada red social, donde se le veía muy enfurecido. «Si alguno se mete y me critica e insulta, vale, lo que quieras, yo soy mayor de edad», comenzó diciendo el joven a todos y cada uno de sus seguidores.

De esta forma, reconocía que en el directo que había hecho antes de dormir, quiso mostrar a su hermana pequeña, sin ser consciente de las consecuencias de este gesto: «¿Tú te crees, a una niña pequeña?». Acto seguido, añadió: «No tenéis respeto por nada ni vergüenza para que digáis las cosas que habéis dicho en el directo».

Por si fuera poco, Nano Jr fue más concreto: «Sí, habéis dicho muchas cosas buenas, y os lo agradezco, y me da rabia recalcar lo malo. Pero ¿os parece normal la poca vergüenza que tenéis? ¿No sabéis diferenciar cuándo una niña pequeña está en directo y cuándo no, y cuándo tenéis que decir las cosas y cuándo no?».

Esta historia acabó con un molesto Nano Jr diciendo lo siguiente: «Que tendréis 40 años y estaréis en el sofá haciendo eso. Se me cae la cara de vergüenza». A pesar de todo, también ha querido aprovechar la ocasión para reconocer el error que ha cometido al decidir que su hermana pequeña participase en el directo:

«Creo que me he equivocado yo también, pero no me imaginaba de verdad que hubiera tanta gente mala y con tan poca vergüenza, y tan poco respeto», sentenció. Sin duda, esta situación es algo que desde luego no estaba en sus planes, pero que ha supuesto un jarro de agua fría al darse cuenta de cómo son muchos de sus detractores.