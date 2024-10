Valencia ha sido la comunidad más afectada por la histórica DANA que ha provocado casi un centenar de fallecidos, un número que por desgracia es muy posible que aumente con el paso de las horas y la llegada de los servicios de rescate a todos los lugares afectados. Uno de los famosos que ha sufrido las consecuencias ha sido Nacho Palau, ex de Miguel Bosé y ex concursante de Supervivientes. El escultor vive en la localidad valenciana de Xelva, donde reside allí con sus hijos (fruto de la relación con el cantante) y hasta el pasado mes de mayo lo hacía también con Lola Medina, su madre, que falleció el pasado mes de mayo por un cáncer.

Tras pasar uno de los peores días de su vida, viendo como el agua y el viento lo destrozaba todo, ha decidido salir a comprobar cómo está su pueblo y contarlo a todo el mundo gracias a sus seguidores. En primer lugar ha querido explicar que un gran torrente de agua pasaba muy cerca de su casa, por lo que a sólo unos metros de su puerta ya se podían ver los estragos. «Así es como ha quedado el merendero. Esto es un desastre. Aquí es donde nos veníamos a hacer paellas, de lado a lado habrá 100 metros pues 100 metros que ha cogido el caudal del río», ha dicho a todos en sus stories.

«Esto es una barbaridad. El desastre que hay. Así están los baños, el agua ha llegado hasta la altura de mis ojos», ha seguido contando Palau, que no podía dar crédito a la destrucción de una de las zonas por las que más pasa en su día a día. Pala en mano para ayudar a sus vecinos, también ha mostrado como el centro del pueblo está completamente lleno de lodo, además de aprovechar para hacer un llamamiento a todos los que estuvieran cerca para que acudan a ayudar a limpiar.

Nacho Palau no es el único famoso afectado

La influencer y cara habitual de muchos programas de Telecinco Violeta Mangriñán también ha vivido con angustia las consecuencias de la DANA debido a que ella también es valenciana. Aunque en estos momentos vive en Madrid, su familia vive en la Comunidad Valenciana, por lo que su madre ha sido una de las afectadas.

«Cuesta creerlo, parece una película de terror. Mi madre no puede salir de su pueblo y en el trabajo le han dicho que no salga si no es necesario. Estoy flipando. Justo mañana tenía que viajar por un asunto personal… Me dicen que mañana en Valencia ya no llueve y que la situación estará más estable, no sé qué hacer», decía a sus seguidores.

Horas después ha podido contactar con ella y quedarse más tranquila, confirmando que todos sus familiares se encuentran perfectamente. Su madre sí que se quedó atrapada en el pueblo por culpa de los desprendimientos que hubo en la carretera, pero por suerte no ha sufrido ningún tipo de daño.