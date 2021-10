Myke Towers, Camila Cabello y Tainy unirán sus voces en una misma canción. Así lo han anunciado ellos mismos a través de sus redes sociales, donde el pasado martes, compartieron que el próximo 29 de octubre verá la luz ‘Oh na na’, una sorprendente colaboración.

La noticia se dio a conocer a raíz de una publicación de Camila Cabello, que rápidamente se viralizó a través de las redes sociales. En ella, la artista con raíces cubanas bailaba al ritmo de un fragmento de la canción, en la que sus fans no tardaron en descubrir la voz de Myke Towers.

De esta forma, unas horas más tarde fue la propia Camila la que compartió en sus redes sociales la noticia de esta colaboración. Una noticia que como era de esperar, ha revolucionado a todos sus fans.

Oh na na with @MYKETOWERS and @Tainy on Friday! https://t.co/bw3nfeG1BW pic.twitter.com/QF99hsru8U

En la publicación que la artista ha compartido a través de sus redes sociales, se puede ver la portada de ‘Oh na na’, y por lo pronto, esta imagen apunta a que se tratará de una canción con ritmos tropicales, tal y como avanzan las ilustraciones de la portada.

En ella, se pueden observar varias caricaturas, acompañadas por frutas, en un ambiente muy colorido. Además, mientras que dos de las caricaturas corresponden a Myke Towers y a Tainy, la silueta corresponde a la artista Camila Cabello.

En los últimos años, Myke Towers, Camila Cabello y Tainy se han convertido en tres de las figuras más destacadas de la música internacional. Por lo tanto, su colaboración ‘Oh na na’, no tardará en convertirse en un éxito a nivel global. Este viernes podremos descubrirlo.

.@Camila_Cabello shares a snippet of her song #OHNANA with Myke Towers and Tainy. Out THIS Friday!!! Sounds like a SMASH. pic.twitter.com/TGAD8uewvn

