Muere Willie Spence, finalista de ‘American Idol’, en un terrible un accidente

La música llora la muerte de Willie Spence uno de los concursantes más queridos de American Idol. Con apenas 23 años ya había conseguido ser el segundo clasificado del programa de talentos, pero su carrera se ha visto truncada por un terrible accidente.

Ha sido el portal TMZ el que ha dado más detalles de lo sucedido, de esta manera se sabe que el cantante conducía desde Tennessee hasta Atlanta cuando sufrió su coche se salió de la carretera. La muerte suerte hizo que chocara con un remolque que se encontraba en el arcen.

Pese a que los dos ocupantes del vehículo tenían el cinturón de seguridad puesto, las autoridades siguen investigando qué ocurrió. El destino quiso que solo unas horas antes Spence compartiese un vídeo en su cuenta de Instagram cantando dentro de su coche la canción You Are My Hiding Place.

La médico forense encargada de dictaminar la causa de la muerte aseguró que el motivo de la muerte fue «un trauma multisistémico» que sufrió el cantante. Con solo 23 años el artista había comenzado a conocer el éxito gracias a la televisión, teniendo programado un concierto en Londre el próximo 12 de noviembre.

Willie Spence lanzó su primer EP que estaba compuesto por seis canciones con el título The Voice, gracias al que estaba girando por USA en los últimos tiempos. Se conviertió en una cara habitual tras pasar por la edición número 19 de American Idol, donde llegó a ser segundo finalista.

El programa se ha despedido de él en las redes sociales con un comunicado: «Estamos devastados por el fallecimiento de nuestro querido miembro de la familia ‘American Idol’, Willie Spence. Era un verdadero talento que iluminaba cada habitación en la que entraba y lo extrañaremos profundamente. Enviamos nuestras condolencias a sus seres queridos».