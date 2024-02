Muere Vanesa Cuadra, creadora del audio viral «feliz ‘Jagüelin’, grupo»

El mundo de las redes sociales está de luto. Vanesa Cuadra, que se hizo viral en redes sociales el 31 de octubre de 2017 por un audio de WhatsApp en el que decía «Feliz Jagüelín, grupo, soy Vanesa», ha fallecido. La catalana ha perdido la vida a los 40 años como consecuencia de un infarto. Algo que ha dejado consternados a familia, amigos y seguidores.

La trágica noticia se ha confirmado a través de un comunicado que ha sido compartido en las historias de Instagram de Vanesa Cuadra. De esta forma, se ha podido saber que esta muerte se ha producido como consecuencia de una «negligencia médica». En el mensaje se podía leer lo siguiente: «Gracias a todos los que han apoyado a Vanesa en todo este tiempo».

Acto seguido, añadieron: «Lamento comunicar que por culpa de la sanidad que tenemos en este país, Vanesa ya no está con nosotros». Por si fuera poco, fueron un poco más allá: «Ojalá podamos hacer justicia, ya que entre todos hacemos más. Un beso al cielo para ti, mi ángel, has sido la persona más maravillosa y buena que podía existir. Te amo».

Que se ha muerto la de feliz jagulin – pic.twitter.com/8FQhJAoCzU — J | nebulossista 🦊 (@Pandavillosu) February 21, 2024

Como era de esperar, la noticia no ha tardado en compartirse en diversas redes sociales. Es por eso que el perfil de Instagram de Vanesa Cuadra se ha privatizado, como consecuencia de la gran cantidad de mensajes que se estarían enviando a esta cuenta. Es evidente que la familia está absolutamente destrozada.

Por si fuera poco, en Facebook, su tía Rosa Cuadra también confirmó la noticia hace cinco días: «Ayer falleció mi sobrina Vanesa todavía no lo puedo creer solo tengo ganas de llorar. Descansa mi niña ya te has ido con tu padre arriba al cielo, que poquito tiempo los dos. Que la tierra te acoja vuela alto corazón mío. Lo siento mucho». Días después, escribió otro mensaje con el que condenaba al centro médico por negligencia.

«Gracias a todos por vuestras palabras de ánimo y pésame, estoy como si no estuviera no puedo creer aún lo que ha pasado hace 7 meses mi hermano ahora ella es muy duro y más de ella que espero se aclare cómo ha sido su muerte», explicó la tía de la fallecida. «Una negligencia muy grande en el CAP mandarla a casa sin mirar bien que le pasaba porque no llego a casa y eso que del cap al Clot está cerca, pero mi niña no llegó a casa. Ya no solo eso la ambulancia tardó mucho en llegar y ya nada se pudo hacer es injusto», añadió.

«¿Que está pasando en la sanidad? Cada día peor ahí está la consecuencia a Vanesa no nos la van a devolver pero solo pido si es que hay justicia se haga y que no le vuelva a pasar a nadie más», sentenció Rosa, tía de Vanesa. Sin duda, ha sido una dura y trágica pérdida para su familia, pero también ha sido algo que ha dejado consternados a sus seguidores. Descanse en paz.