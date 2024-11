Muere Papa Giorgio, el padre de Jordi Wild: «Una pesadilla que me cuesta aceptar»

Jordi Wild, conocido en la red por su exitoso podcast The Wild Project, uno de los más influyentes y que más audiencia tiene desde hace años gracias a las entrevistas a personajes de todo tipo y tertulias sin censura. Entre sus colaboradores más queridos estaba su propio padre, al que en muchas ocasiones ha sacado en sus vídeos y que se convirtió en una estrella entre su comunidad de seguidores. Es por eso que la noticia de la muerte de Papa Giorgio, como se le conocía en la red, es un golpe también para ellos. Su nombre real era Jordi, igual que su hijo, pero en internet se le conocía con cariño por este sobrenombre.

La triste noticia la ha confirmado el propio Jordi Wild, que ha utilizado las redes sociales para anunciar que su padre ha muerto a los 71 años de edad, aunque no ha contado los motivos o si sufría algún tipo de enfermedad. «Esto es lo más difícil que me ha tocado escribir en mi vida, una pesadilla que me cuesta aceptar, pero tengo que comunicar que mi padre ha fallecido. Sabéis que valoro mucho mi privacidad, pero sin entrar en muchos detalles, ha sido algo totalmente inesperado y que nos ha tenido en vilo durante días, hasta que, al final, su llama se ha apagado», ha comenzado escribiendo.

«Mi padre era la persona más maravillosa que ha existido, un padre y esposo de 10, y mi mejor amigo. Lo echo muchísimo de menos, y sé que muchos de vosotros también lo queríais un montón; que papá Giorgio era importante y lo teníais en un pedestal. Él también os quería mucho, a sus internautas», ha querido destacar a toda su comunidad de seguidores.

Como es lógico, tras la muerte de Papa Giorgio, Wild estará lejos de su canal de YouTube y de su podcast durante algunos días para estar junto a su familia: «Voy a tomarme unos días de descanso para estar con mi madre y porque ahora mismo no tengo la cabeza centrada para grabar, pero espero regresar pronto, ya que sé que estar ocupado me hará bien».

En su comunicado, el podcaster deja claro que será muy complicado superar este momento, dejando claro que le llevará tiempo: «Nada más. Ojalá nunca hubiera tenido que escribir algo así. Mis padres son un pilar, y no sé cómo voy a superar esto, pero sé que él querría que siguiéramos adelante. Y eso intentaremos».

Finalmente, también quiere agradecer a todos sus fans su preocupación por él y por el estado de su familia después de tantos años, ya que su padre era muy apreciado: «Os quiero, y mil gracias por el cariño que siempre le habéis dado».

Quién era Papa Giorgio, el padre de Jordi Wild

Su nombre real era Jordi Carrillo de Albornoz y no era famoso, pero su hijo le convirtió en un influencer una vez jubilado gracias a sus apariciones para dar su punto de vista para muchos temas de la actualidad. Su veteranía y sinceridad le convirtieron en uno de los colaboradores más seguidores, tanto que en el año 2023 publicó un libro en el que cuenta su vida y muchas de sus mejores anécdotas que lleva el título de Los cuentos de Papa Giorgio.