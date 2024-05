Muere Landy Párraga, influencer y ex candidata a Miss Ecuador, a los 23 años

Una nueva influencer vuelve a ser víctima de un atentado. Según han informado varios medios de comunicación a nivel internacional, Landy Párraga ha fallecido a los 23 años a manos de dos sicarios. Un terrible suceso que ha conmocionado por completo a su país de origen.

Con casi 200.000 seguidores en Instagram, la joven era una creadora de contenido con mucha repercusión en el mundo del entretenimiento. Por ello, su asesinato ha dejado a todos con el corazón destrozado. Un suceso que tuvo lugar el pasado 29 de abril mientras se encontraba comiendo en un restaurante junto a otra persona.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LANDY PARRAGA (@landyparraga.ec)

Al parecer, los pistoleros se acercaron a ella, que permanecía de pie junto a una mesa y le dispararon hasta en tres ocasiones. Un asesinato a sangre fría donde los culpables huyeron rápidamente del lugar tras cumplir con su objetivo. Pero, según se ha informado, este crimen podría haber estado relacionado con la vinculación de la joven con un narcotraficante.

El nombre de Landy Párraga estaba presente en los chats telefónicos de Leandro ‘El Patrón’ Norero, un narcotraficante que fue asesinado en la cárcel por una pandilla enemiga a finales de 2022. Asimismo, y según ha informado El País, la modelo fue vinculada en el caso ‘Metástasis’, una supuesta trama de corrupción judicial, policial y carcelaria en Ecuador que surgió a partir del asesinato de Norero.

De momento, se desconoce la vinculación de la excandidata a Miss Ecuador con el caso. Pues, no tenía antecedentes penales. Pero, en una de las conversaciones que fueron visas del narcotraficante, se da a entender que ella era su amante.

«Donde mi mujer sale algo con ella. Me jodo. Por favor mi estado, el nombre de ella (Landy Párraga) no puede salir por ningún lado. Sino se me vine el mundo abajo», citan. Unas palabras con las que manifiesta su deseo de esconder su relación con Landy Párraga de su mujer.

La última publicación de la modelo en su cuenta de Instagram tuvo lugar pocos días antes de su muerte. Un carrusel de imágenes en bikini donde adjuntó una frase muy significativa. «La vida es un eco, lo que envías vuelve a ti», se puede leer.

Como era de esperar, las reacciones ante el asesinato de la modelo no se han hecho de esperar. «Dios mío, amiga mía. Me he quedado con el corazón roto», «¡Qué pena! Dios le de consuelo a su familia», «Vuelta alto, mi reina», «Que triste el final de esta joven», «Quiero que sea mentira. Contesta que te estoy llamando», son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.