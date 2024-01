Muere Glynis Johns, reconocida actriz de ‘Mary Poppins’

La actriz británica Glynis Johns, conocida por su papel en Mary Poppins, ha fallecido hoy a los 100 años en Los Ángeles. La famosa actriz de Hollywood ha muerto por causas naturales, según ha contado su manager a The Guardian. Es reconocida por ser la madre de los niños de la película clásica de Disney que ha acompañado a todos en la infancia.

«Hoy es un día sombrío para Hollywood. No sólo lamentamos el fallecimiento de nuestra querida Glynis, sino que con ello lamentamos el fin de la edad de oro de Hollywood». Así lo contaba Mitch Clem, el mánager de la estrella de la interpretación. No solo fue una reconocida actriz en la gran pantalla, sino que también fue bailarina, cantante y actriz de teatro.

Ha fallecido a los 100 años la actriz y Leyenda de Disney Glynis Johns, conocida por interpretar a la icónica Winifred Banks en ‘Mary Poppins’ DEP 🪁 pic.twitter.com/eiv4w3pyG0 — DISNEY REACTIONS (@DisneyReact) January 4, 2024

El comunicado del mánager continuaba diciendo que «Glynis se abrió camino en la vida con inteligencia, ingenio y amor por el desempeño, lo que afectó a millones de vidas. Puso un listón muy alto sobre cómo navegar en esta industria con gracia, clase y verdad. Su luz brilló intensamente durante 100 años. Tenía un ingenio que podía detenerte en seco impulsado por un corazón que amaba profunda y puramente».

Aunque su papel más reconocido es el de la señora Banks, en la película de Disney, aunque también destaca su participación en el musical de Broadway A little night music, gracias a la que se ganó un Premio Tony a mejor actriz. Fue en este musical en el que interpretó la canción de Send in the clowns, un tema que Stephen Sondheim escribió en especial para la actriz.

Hoy despedimos a una de las grandes de Hollywood, Glylnis Johns, que ha entrado en todas las pantallas en la infancia con su gran papel en el clásico de Disney y que fue toda una estrella de Hollywood.