Muere Erica Ash, actriz de ‘Scary Movie’ y ‘Outlaw Johnny Black’, a los 46 años

El mundo de la interpretación está de luto. Erica Ash, reconocida actriz, ha fallecido a los 46 años tras una larga y dura lucha contra el cáncer que, desde hace un tiempo, padecía. La propia familia de la intérprete ha querido compartir emitir un comunicado tras haberse hecho pública esta trágica y dolorosa noticia.

«Erica fue una mujer increíble y una artista talentosa que tocó innumerables vidas con su agudo ingenio, humor y genuino entusiasmo por la vida. Su recuerdo vivirá eternamente en nuestros corazones», se puede leer en el comunicado. Pero no han sido los únicos que han querido despedirse públicamente de la actriz.

Un claro ejemplo lo encontramos en Michael Jai White, compañero de Erica Ash en la película The Outlaw Johnny Black. A través de una publicación en su Instagram, el actor lanzó el siguiente mensaje: «Todos perdimos a uno de los seres humanos más multitalentosos y hermosos que he conocido, Erica Ash la consideré la potencial Carol Burnett de su generación que robó completamente nuestra película #OutlawJohnnyBlack con su virtuosa actuación de humor, encanto, belleza, ingenio, física sexy, vulnerabilidad, ingenuidad y sabiduría TODO DENTRO DE EL MISMO PERSONAJE!».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Michael Jai White (@officialmichaeljai)

Además, no dudó en añadir algo más: «Cualquiera que haya visto la película puede dar fe de eso. Aparte de eso, ella era una de las personas más fuertes que he conocido, pasando casi todas las pausas del almuerzo tirada en el suelo de su camerino con dolor de cáncer en la etapa 4 durante la producción y manteniéndolo en secreto de casi todo el mundo. ¡Ella fue una alegría que ponía a los demás en primer lugar!».

De esta forma, Michael Jai White concluía su mensaje de despedida para su compañera en The Outlaw Johnny Black: «Estoy tremendamente triste que ella nos haya dejado y triste que no podamos hacer las cosas que tuvimos en desarrollo, ¡pero me siento tremendamente bendecido de haberla tenido en mi vida y pude dar testimonio de su brillantez, amor y amistad!

¡Descansa en paz Erica!».

En esta publicación, podemos ver cómo muchos de sus seguidores han aprovechado para mostrar su tristeza tras conocer la trágica noticia: «Vaya… no tenía ni idea de que lo tuvo durante el rodaje. Desgarrador», «¡Hizo un magnífico trabajo en Outlaw Johnny Black! Echaremos de menos a Erica Ash» o «¡Un hermoso homenaje, hermano, para una hermosa mujer!», son algunos de los comentarios que se pueden leer en este post en Instagram.

Entre los numerosos proyectos en los que la actriz ha trabajado, más allá de esta película, se encuentran Scary Movie 5 y Real Husbands of Hollywood. Por si fuera poco, trabajó en un par de temporadas de Mad TV, así como en la comedia romántica Survivor’s Remorse. Por lo tanto, no solamente era una gran profesional sino que logró ganarse a pulso el cariño de todas y cada una de las personas que trabajaron con ella durante toda su trayectoria. Una triste y dura pérdida, qué duda cabe. Descanse en paz.