El cantante CJ Harris, finalista de las 13ª edición de American Idol, falleció el pasado fin de semana tras sufrir un ataque al corazón. Fue la familia la que informó a TMZ y más tarde la noticia volvió a ser confirmada por un portavoz forense del condado de Walker, quién el pasado lunes se puso en contacto con la revista People.

El artista sufrió un ataque al corazón el domingo por la noche y fue trasladado hasta el hospital. Los médicos trataron de salvarle pero finalmente falleció. CJ Harris siempre ha vivido para la música. Se presentó en varias ocasiones a las audiciones de La Voz o Factor X mientras trabajaba como camarero. En el año 2014, decidía probar suerte en American Idol donde quedó como sexto finalista del programa.

‘American Idol’ Alum C.J. Harris Dead at 31 pic.twitter.com/cFLEStNfN4 — People (@people) January 17, 2023

CJ Harris consiguió emocionar a todos los que estaban allí presentes al versionar la canción Soulshine, que dedicó a su padre. Más tarde durante el programa nos deleitó con grandes actuaciones como Can’t You See de The Marshall Tucker Band y If Ih Had Not Been For Love de The StreelDrivers. Un tiempo después de salir del programa el artista actuaba junto a Darius Rucker, cantautor estadounidense, en el programa de radio The Gran Ole Opry, ambientado en la música country.

“Mi corazón está con CJ y su familia. Día triste”, escribía Darius Rucker en Twitter a modo de despedida. La cuenta oficial de American Idol también quiso dedicarle unas bonitas palabras: “CJ Harris tenía un talento increíble y las noticias de su muerte nos entristecen profundamente. Se le extrañará mucho”, escribían en Instagram.

Muchos de los compañeros con los que compartió escenario durante el programa han querido rendirle homenaje, en especial, Jessica Meuse: “Tu talento y tu sonrisa serán siempre extrañados y el mundo es definitivamente un lugar más oscuro e inquietamente más tranquilo sin ti en él. Extrañaré tus llamadas telefónicas al azar pidiendo consejos de vida y hablando sobre el mundo de la música. Hay muchas cosas que me doy cuenta de que nunca entenderé: que nos hayas dejado tan pronto es una de esas cosas”, terminaba escribiendo.