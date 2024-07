Muere Antonia ‘La Chunga’, estrella de Tik Tok: «Hasta siempre, mi flor de loto»

El mundo de las redes sociales está de luto. Antonia Amador, conocida en Tik Tok como Antonia ‘La Chunga’, ha fallecido a los 88 años. Su fama llegó en enero de 2021, cuando ella y su hija Toñi decidieron abrir una cuenta en la mencionada red social. Poco a poco, fueron llegando cada vez más seguidores que decidieron acompañar a ambas en su día a día.

Esta trágica noticia ha sido confirmada a través de los perfiles oficiales de la creadora de contenido. «Hasta siempre, mi flor de loto. Nos has dejado destrozados», se podía leer en el vídeo compartido en Tik Tok, junto a un vídeo en el que la protagonista era Antonia ‘La Chunga’.

Entre otras cuestiones, se podía leer algo más de los familiares de la fallecida: «Gracias por estos cuatro años que hemos disfrutado mucho con cada uno de vosotros». Es más que evidente que, en cuestión de meses, llegó a cautivar a todos por su alegría, sentido del humor pero, sobre todo, su tremenda energía. ¡Antonia era verdaderamente maravillosa!

Como no podía ser de otra manera, muchos han sido los que han querido llenar la publicación de Instagram con un gran número de mensajes de condolencia pero, a su vez, de apoyo a su hija Toñi. Y es que no es ningún secreto que los seguidores de Antonia se sentían consternados con su durísima pérdida: «Ahora tienes que cuidarte tu Toñi. Has sido ejemplar cuidando a tu madre. Tenemos un ángel en el cielo. Muchos ratos he seguido de cariño y ternura» o «Cuanto lo siento. Parece que estaba esperando volver a su casa. Que tú te recuperes Toñi. Has sido muy buena hija» son algunos de las decenas de mensajes que han llegado a los familiares de Antonia a través de este post.

Antonia y su hija Toñi, estrellas en Tik Tok

Esta aventura en la mencionada red social comenzó el primer día del año 2021. Poco a poco, madre e hija se dieron cuenta de que estaban ganando cada vez más popularidad en Tik Tok. Y es que, en tan solo un mes, superaron los 10.000 seguidores. En la actualidad, llegaron a alcanzar los 640.000 seguidores. ¡Una auténtica barbaridad!

Si hay algo que gustaba de Antonia ‘La Chunga’, nacida en Cartagena, era su vitalidad, su fortaleza y su alegría. Se había convertido, indudablemente, en todo un ejemplo de superación para miles de personas. A pesar de todo, ha tenido que librar duras batallas en la vida, como es la muerte de un hijo por cáncer, el fallecimiento de su marido o el instante en el que a ella le diagnosticaron cáncer.

El paso del tiempo hizo que se mudase a Valencia, donde conoció su último marido. Tuvo nada más y nada menos que seis hijos. Toda su familia pero especialmente su hija Toñi, a la que también diagnosticaron con cáncer, se convirtieron en su apoyo más incondicional en su día a día. A pesar de unos años de ensueño, en el que han alegrado sus días y los de miles de personas, la luz de Antonia se apagó para siempre. Una triste y durísima pérdida. Descanse en paz.