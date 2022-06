Mónica Naranjo lanza ‘Mimétika’, un álbum muy esperado

Tras seis años de larga espera, oficialmente, Mónica Naranjo ha regresado con su nuevo proyecto discográfico. Recogiendo el relevo de Lubna, su séptimo álbum de estudio, la diva española ha vuelto pisando fuerte y lo ha hecho de la mano de un disco que ha sido presentado bajo el nombre de Mimétika.

Lejos de quedarse de brazos cruzados, la artista ha estado trabajando en numerosos proyectos durante los últimos años, tanto a nivel musical como televisivo. Ahora, ha regresado a la industria musical junto a sus nuevos temas, canciones que ha estado creando y componiendo con el objetivo de darle a sus fans aquello que tanto anhelaban, su octavo álbum de estudio.

Todavía no has escuchado #MIMÉTIKA?! 🤪🎉💖 No te lo pierdas aquí 👉 https://t.co/mpRyU965UQ pic.twitter.com/Wzj0aM5RUh

— Mónica Naranjo (@monicanaranjo) June 20, 2022