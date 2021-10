Miranda Cosgrove es una de las actrices más conocidas de los últimos años, entre otras cuestiones, por ser la protagonista de la serie de ‘iCarly’. Recientemente, la joven realizó una entrevista para ‘HypchondriActor’ donde, entre otras cuestiones, dio a conocer una extrañísima experiencia que vivió hace unos cuantos años.

Concretamente 10 años cuando, tras romperse el tobillo en un accidente, descubrió algo que ni tan siquiera imaginaba. Miranda Cosgrove reconoció que tanto ella como su equipo sufrieron un aparatoso accidente de autobús en plena gira. Un hecho que provocó que se fracturara nada más y nada menos que el tobillo.

Una vez le quitaron la escayola, se dio cuenta de que tenía ¡un agujero en la pierna! La actriz tenía la sensación de que alguien le había llegado a “perforar” hasta “cinco centímetros” en su tobillo. En la mencionada entrevista reconoció que “fue muy extraño porque, cuando me desperté, tenía una escayola. Como una escayola blanda. Más tarde volví y me la quitaron”.

Además, añadió: “Es entonces cuando me di cuenta del agujero. Yo hacía preguntas como: ‘¿Qué es esto? ¿Qué es eso?’ y entonces estaba como: ‘Espera, ¿por qué hay un agujero en la pierna?’”. El equipo médico le dejaba claro que ellos no habían hecho ese agujero y que no entendían qué había podido ocurrir.

Lo cierto es que Miranda Cosgrove creció con una costra en el mismo lugar donde se encontraba ese sorprendente agujero. Eso sí, decía que “se notaba que era como si alguien lo hubiera pinchado por completo”. Para ella es todo un misterio que, a pesar de que ocurrió hace 10 años, sigue sin resolver.

La doctora Wali se encontraba en la entrevista, por lo que Miranda Cosgrove no dudó en preguntarle al respecto. Ella quiso dar más detalles: “La única respuesta que recibí, y me puedes decir si esto tiene algún sentido, fue que el fisioterapeuta me dijo que a veces tienen que drenar la sangre del pie durante la cirugía y que tienen que hacer un agujero para arreglar eso. ¿Tiene sentido?”. La doctora respondió de esta manera: “Si te van a anestesiar y a hacer cosas en tu cuerpo, te mereces saber qué agujeros te están haciendo”.