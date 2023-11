‘MasterChef Celebrity’: ¿Quién ha sido el concursante expulsado y se ha quedado a las puertas de la semifinal?

El pasado jueves 9 de noviembre MasterChef Celebrity regresó al prime time de La 1 de Televisión Española y lo hizo con un programa de infarto. La gran final está cada vez más próxima y los aspirantes lo saben. Ya son muchas las celebridades que se han quedado por el camino, siendo el último expulsado Jorge Cadaval, miembro de los Morancos.

Ahora, y tras un programa repleto de emociones, Jesulín de Ubrique se enfrentó a Toñi Moreno y a Blanca Romero en la prueba de eliminación. Una batalla donde los aspirantes se jugaban el pasar a la semifinal del concurso y donde el ex torero no pudo hacerle frente a los platos de sus compañeras.

Jesulín de Ubrique se jugó la prueba con un plato que bautizó con el nombre de Correcostas. «Es el nombre del toro con el que tomé la alternativa», explicó. «El plato me ha recordado a Nimes, donde me encontré con dos figuras más que me ayudaron cuando tenía 16 años», declaró a los jueces.

De esta manera, el ex torero comparó a sus compañeras, Toñi Moreno y a Blanca Romero, con dos grandes toreros como fueron José María Manzanares (padre) y Emilio Muñoz. «Son dos pesos pesados», afirmó. Al final, los jueces de MasterChef Celebrity tomaron su veredicto y anunciaron que, en esta ocasión, Jesulín de Ubrique se convertiría en el nuevo aspirante que tendría que recoger sus cuchillos y abandonar las cocinas del reality culinario.

Una despedida donde las emociones no faltaron, pues el ex torero se ganó el corazón de sus compañeros y jueces, especialmente, de Samantha Vallejo-Nágera. La chef no pudo evitar derramar alguna que otra lágrima con la despedida de Jesulín de Ubrique. «Eres necesario aquí», le dijo Blanca. «Es el tío más noble», destacaba Toñi.