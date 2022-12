‘MasterChef Celebrity’: un patrocinador deja en evidencia al programa y defiende a Patricia Conde

Desde la primera final de MasterChef Celebrity emitida entre el lunes 28 y el martes 29 de noviembre, Patricia Conde se ha visto envuelta en numerosos rumores, ante la actitud mostrada durante el programa. La actriz decidía tirar la toalla en la prueba de exteriores incluso antes de empezarla, además de tomar el pelo a Samantha y a Jordi al explicarles que no tenía ninguna elaboración hecha.

Horas después, la actriz compartía un comunicado donde se defendía de las acusaciones recibidas, explicando que ella había ido a cocinar y sin embargo, el programa le pedía que hiciera un show. A su vez, Patricia Conde ha comentado que lejos de gritar y faltar el respeto a otras personas o compañeros del programa ella prefería tomárselo todo con humor y con amor, cosa que al programa no le gustaba tanto.

Jordi Cruz a Patricia Conde: «Has sido una absoluta decepción» #MCCelebrity pic.twitter.com/JMjxLB7q7G — MasterChef (@MasterChef_es) November 28, 2022

Durante la primera prueba del cocinado, donde se decidía quien iba a conseguir la primera chaquetilla para batirse en duelo en la gran final, el horno de Patricia se apagó sospechosamente impidiendo que pudiera realizar una de las elaboraciones. Los jueces de MasterChef Celebrity le reprochaban que había apagado el horno con su rodilla sin darse cuenta.

Ante esta acusación, la actriz no dudaba en expresarlo también en su comunicado de Instagram, algo que generó un gran revuelo: “Yo hablaba del peligro de las redes, no de salud mental, lo que insinúo es que contratéis algún psicólogo para el programa, para que nos explique el por qué de las cosas. No estás loco, te han apagado el horno”, dejando caer que el programa había sido el responsable de esto.

Hola, entendemos tu preocupación. Como en el programa no se ve cómo se enciende o se apaga el horno, no podemos saber qué ha pasado. Sí podemos asegurar que el display de nuestros hornos está pensado para usarlo con un solo dedo, no con la pierna 😉. — BoschHomeEspaña (@BoschHomeEs) November 30, 2022



Las redes sociales se inundaban de mensajes pidiéndole a la marca del horno que se pronunciara y así lo han hecho, de alguna manera, cerrando esta parte de la polémica: “Hola, entendemos tu preocupación. Como en el programa no se ve cómo se enciende o apaga el horno, no podemos saber que ha pasado. Lo que sí podemos asegurar es que el display de nuestros hornos está pensado para usarlo con un dedo, no con la pierna”, contestaban dando la razón a Patricia Conde y quitándosela a los jueces de Masterchef Celebrity.