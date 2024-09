‘MasterChef Celebrity 9’: el segundo expulsado genera emotivas reacciones entre sus compañeros

RTVE ha dejado claro que viene pisando fuerte con su nueva temporada televisiva. Si la semana pasada decidían dar el gran salto con el estreno de La Revuelta, programa presentado por David Broncano, tampoco se quedaron atrás con sus míticos concursos. Tras despedir por todo lo alto El Grand Prix del verano, la cadena española le ha cedido su posición en el prime time a otro de sus mayores clásicos: MasterChef Celebrity 9. De esta manera, el pasado 9 de septiembre, los espectadores tuvieron la oportunidad de ser testigos del estreno del popular talent culinario, de conocer a los nuevos concursantes y todas sus novedades. Una nueva edición que, sin lugar a duda, promete no dejar indiferente a nadie.

Por ello, y ocupando su lugar en la franja de los lunes, el concurso regresó la pasada noche de la mano de su segundo programa. Asimismo, a medida que van transcurriendo las emisiones, el nivel de exigencia del jurado va creciendo considerablemente. Lo que podían dejar pasar el primer día, ya se percibe de otra manera durante el segundo. Pues, Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera cada vez esperan más de los aspirantes. Así pues, y como no podía ser de otra manera, los miembros del jurado decretaron el nombre de las celebridades que debían jugarse su permanencia en el show como delantales negros.

De esta manera, los chefs han presentado Swicy, una de las tendencias gastronómicas de moda. El objetivo de esta tendencia es buscar combinaciones de sabores únicas y explorar nuevas experiencias gustativas en 60 minutos. Una prueba que Pelayo, Marina, Hiba, Topacio, Juan Luis, María León, Francis y Cristina Cifuentes han tenido que aprender a poner en práctica por su bien.

Por ello, nada más llegar a las cocinas del programa se han encontrado con una Caja Misteriosa que contenía productos como tajín, chocolate, mole poblano, soja líquida, mermelada de fresa, salsa sriracha, kimchi momoya y mostaza, entre otros ingredientes. Asimismo, y con la presencia en plató del chef Luke Jang y Gonzalo, finalista de MasterChef 12, se han tenido que poner manos a la obra.

Los participantes han tenido que crear un plato libre en el que predomine la mezcla de dulce y picante. Eso sí, pero que también tenga buen sabor. Una prueba que María León consolidó como ganadora. Así pues, los peores aspirantes en ejecutar la prueba fueron Francis Lorenzo, Marina Rivers y Juan Luis Cano. Por lo tanto, uno de ellos fue expulsado del programa.

El segundo expulsado de MasterChef Celebrity 9

Con el veredicto bastante claro, los miembros del jurado anunciaron el nombre del nuevo expulsado de la edición. «Tus alitas de pollo estaban picantes, solo eso, por dentro estaban hechas al límite, pero hemos echado de menos el dulce… Muy flojo», anunciaban. «El concursante que no continúa en las cocinas de MasterChef es… Juan Luis», comunicaron.

Una triste noticia que el periodista y cómico intentó tomarse de la mejor manera. «Me lo he pasado muy bien, he conocido gente y me he reído… la risa en los seres humanos es fundamental», se despedía Juan Luis. Lejos de dejarlo ahí, el expulsado quiso bromear un poco. «No he aprendido nada en MasterChef», señaló.

Al respecto, el resto de celebridades no han podido evitar mostrar su pesar al saber que el aspirante abandonaba el concurso. «Te quiero», «oh», «te vas por la puerta grande», han sido algunas de las reacciones de sus compañeros. Eso sí, ha habido quien se ha mostrado contento: Francis Lorenzo. El participante se ha jugado con él la expulsión, por lo que no ha podido evitar mostrarse feliz de haberse salvado. «Estoy encantado. Siento que él se haya tenido que ir pero estoy muy feliz yo», afirmó el actor.