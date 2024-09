‘MasterChef Celebrity’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, lunes 9 de septiembre?

El mes de septiembre ha dado el pistoletazo de salida de forma oficial y, como no podía ser de otra manera, las principales cadenas de la parrilla televisiva española ya han presentado sus nuevas apuestas audiovisuales. Una de ellas ha sido La 1 de Televisión Española, pues el equipo del grupo del comunicación ha traído de vuelta uno de sus programas más exitosos: MasterChef Celebrity. El popular talent culinario ha regresado a la pequeña pantalla de la mano de su novena edición y, con ello, con 16 nuevos famosos que están dispuestos a ir a por todas. El inicio de una temporada que arrancó el pasado lunes, día 9 de septiembre.

De esta manera, y siguiendo la temática de otros años, las celebridades fueron dividas en equipos. Así pues, tras la prueba de exteriores, el peor equipo fue nominado al completo. En este caso, los miembros del equipo rojo, capitaneado por José Lamuño, tuvieron que enfrentarse a la prueba de nominación. Un reto muy importante donde los concursantes tuvieron que afrontar una prueba cocinando vegetales. Fue entonces cuando Jordi Cruz, uno de los chefs del programa, se puso serio y se dirigió a las celebridades. «Para uno de ellos la aventura acabará esta noche», anunció.

Itziar Miranda, José Lamuño, Cristina Cifuentes, Juan Luis Cano, Inés Hernand, Nerea Garmendia y Francis Lorenzo se pusieron manos a la obra con el cocinado tras la salvación de Topacio. De esta manera, y tras una prueba donde las emociones no faltaron en ningún momento, los mejores platos fueron los de Juan Luis Cano, Cristina Cifuentes y Nerea Garmendia.

Por lo tanto, y tras comunicar el nombre de los participantes que se salvaron de la nominación final, fue el turno de conocer el nombre del primer expulsado de la edición. De esta manera, todo estaba entre el actor, José Lamuño, y la abogada y presentadora, Inés Hernand.

Ambas estrellas dejaron claro, al comienzo del programa, lo ilusionadas que estaban por formar parte de esta aventura televisiva. Pero, poco se imaginaron que su aventura dudaría tan poco. Así pues, y con el objetivo de no alargar esta situación mucho tiempo, el jurado dio su veredicto.

«El concursante que no continúa en las cocinas de MasterChef es… ¡José!», anunció Jordi Cruz. «Estoy dolido porque me da mucha pena», se lamentó el primer expulsado de la edición. Inés Hernand no pudo evitar mostrarse apenada por la marcha de su compañero. Pero, igualmente, estaba feliz de poder continuar en el concurso de Televisión Española.

«Me he dejado la piel en el programa y ha sido una experiencia enriquecedora e intensa», concluyó el primer expulsado de esta esperadísima edición. No te pierdas los próximos programas de MasterChef Celebrity todos los lunes, a partir de las 22:55 horas, en La 1 de Televisión Española.