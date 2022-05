‘MasterChef 10’: ¿Quién fue la concursante repescada ayer?

La entrega de ‘MasterChef 10’ de este lunes estuvo marcada por la ansiada repesca, tras la cual, Patricia se convirtió en la repescada de la edición. De esta forma, la ex aspirante regresó a las cocinas del talent culinario como concursante de pleno derecho.

Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz volvieron a demostrar que creen firmemente en las segundas oportunidades y la Finca la Estación de Segovia, una antigua fábrica de ladrillos, se convirtió en el escenario perfecto para la repesca de la décima edición.

La repesca tuvo lugar durante la prueba de exteriores de la semana. Donde tanto el equipo azul como el equipo rojo tuvieron que cocinar un menú completo, sin postre, en un total de 220 minutos. Mientras que del postre se encargaron los ex concursantes candidatos a regresar a las cocinas del talent.

Patricia conquistó a los jueces con su propuesta, un helado de vino tinto y yogurt de leche de oveja, convirtiéndose en la aspirante repescada. “Estoy en ‘MasterChef’, es que no me lo creo todavía ¿vale?”, decía la joven a gritos al enterarse de que era la repescada.

«Te tengo que felicitar, el helado estaba para patentarlo, perfectamente hecho. La trampa de ese postre era el darle el punto de vino y que no supiese a alcohol. Y eso lo has conseguido porque la gelatina era puro vino blanco maravilloso. El postre estaba para comerte tres seguidos”, le decía Pepe Rodríguez a la aspirante.

“Tengo el delantal blanco y estoy en un sueño, no me lo creo. Desde que entré en el 50/15 cada día le digo a mis compañeros que estamos en ‘MasterChef’ como diciendo no puede ser. Es que estoy súper feliz”, señalaba Patricia, asegurando que volver a las cocinas de ‘MasterChef 10’ era un sueño hecho realidad.