‘MasterChef 10’ hace algo histórico: cancela una prueba por este motivo

Este lunes La 1 de Televisión Española emitió una nueva entrega de ‘MasterChef 10’. Durante el primer reto de la noche, se vivió un hecho histórico, después de que el jurado, formado por Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz, cancelase una de las pruebas.

El jurado dividió a los concursantes de ‘MasterChef 10’ en dos equipos, para cocinar platos con huevos como ingrediente principal. En la primera prueba, cada miembro de los equipo tuvo que hacer una preparación indicada por los jueces y hasta que no les diesen el visto bueno, no podía comenzar a cocinar el siguiente miembro del grupo.

El primer plato consistió en unos huevos benedictinos, el segundo un soufflé de queso. Y el problema llegó con la tercera prueba, que consistía en preparar un flan. En esta ocasión, ningún equipo fue capaz de realizar el postre y tras varios intentos fallidos, el jurado tomó una drástica decisión.

¡Histórico! El jurado cancela la prueba al ver que los aspirantes llevan más de tres horas cocinando #MasterChef10 pic.twitter.com/JCWfy9foJR — MasterChef (@MasterChef_es) May 23, 2022

De esta forma, los miembros del jurado anunciaron que se cancelaba la prueba. Y todo porque ninguno de los aspirantes era capaz de resolverla, asegurando que les resultaba indignante que algo tan sencillo como un flan se hubiera convertido en un obstáculo para ellos.

«Estamos muy decepcionados, ha sido un bochorno. Os hemos puesto a prueba con cuatro elaboraciones básicas de nuestra cocina y no habéis sabido hacerlas. Son errores, no de novato o de principiante, sino de persona a la que no le gusta la cocina», señaló Jordi Cruz muy decepcionado.

Finalmente, los jueces decidieron después repartir cuatro delantales negros a los aspirantes que peor habían resulto la prueba: uno para Luismi, otro para María, otro para David y otro Adrián. Por el contrario, Yannick y Patricia, fueron los mejor valorados de la prueba.