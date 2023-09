Marta Riesco anuncia que quiere ser madre: “Tengo un año para hacerlo”

Marta Riesco se ha convertido, con el paso del tiempo, en una de las comunicadoras más conocidas de la pequeña pantalla. La reportera ha logrado hacerse un hueco entre las celebridades de nuestro país y sus casi 200.000 seguidores en Instagram lo demuestran.

De hecho, es a través de las redes sociales donde la reportera muestra su lado más cercano con el público. Tanto es así que, recientemente, ha acudido a sus stories para comentar que tiene planes de ser madre y que ya se ha puesto en marcha para tenerlo todo preparado de cara al futuro. Unas declaraciones con las que no ha dejado indiferente a nadie.

View this post on Instagram A post shared by Marta Riesco (@marta.riesco)

Pese haber concluido su relación sentimental con Antonio David Flores y no haber encontrado, de momento, a la pareja ideal con la que vivir esta bonita etapa, la periodista no pierde las ganas. “Me quiero congelar los óvulos porque tengo claro que quiero ser madre. Esto es un debate bastante grande que ya desarrollaré”, comenzó explicando.

“Pensaba que iba a ser madre en otras circunstancias, pero debería y creo que lo voy a hacer, congelar los óvulos. Tengo un año para hacerlo porque ya el año que viene soy mayor para hacerlo. Y creo que viendo a mi amiga Isabel, una de mis mejores amigas que lo ha hecho y ahora ha sido madre, en la manera en la que ella ha decidido, creo que me voy a animar y lo voy a hacer”, admitió.

Asimismo, Marta Riesco ha afirmado que se va a informar bien de todo antes de dar el paso y que lo hará de la mano de los mejores profesionales. “Me voy a informar bien de cómo es el procedimiento y todo lo que tengo que hacer, pero me voy a congelar los óvulos. Esto es una cosa que llevo mucho tiempo pensando. Hace un mes estuve en el ginecólogo y me dijeron que tenía mi capacidad ovárica a tope”, señaló visiblemente contenta.

View this post on Instagram A post shared by Marta Riesco (@marta.riesco)

El consejo de Ana Rosa Quintana

Ser madre siempre ha sido uno de los mayores sueños de la periodista de 36 años. De hecho, ha explicado que ha llegado a hablar del tema con compañeras de profesión como Lara Álvarez o Ana Rosa Quintana. Fue precisamente la presentadora de Telecinco la que la animó a realizar el procedimiento hace unos años.

“Me cogió por el pasillo y me dijo: ‘Marta, congélate los óvulos’”, explica la comunicadora. Un paso que, por lo que parece, está decidida a dar y por el que se siente cada vez más animada. “De repente se me han venido todos esos pensamientos y he dicho ‘es el momento’. Me veo capacitada para el día de mañana tener hijos, sea sola o con pareja, pero es mejor estar preparada y ahora en el momento que se puede congelarlos y ver qué pasa”, concluye.