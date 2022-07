Mariana Rodríguez no ha tenido pelos en la lengua para destapar uno de los ‘bombazos’ que podría poner en riesgo la relación entre Yulen Pereira y Anabel Pantoja. La ex superviviente se ha confesado y no ha escatimado en detalles para contar su realidad.

La relación entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira no ha tenido un comienzo sencillo… Las inseguridades de Yulen y la disputa entre los familiares de ambos amantes han hecho que la pareja encontrase dificultades para exteriorizar su amor. Ahora, que todo parece ir viento en popa, Mariana Rodríguez, ex superviviente del reality, ha alzado su voz, contando una serie de circunstancias que podrían poner en riesgo la relación de la pareja.

Mariana Rodríguez ha decidido abrirse en exclusiva a Lecturas, y, en la entrevista que ha tenido con el medio, ha tirado una serie de dardos envenenados hacia la pareja, dando a entender que los encuentros íntimos que tuvieron Yulen y Anabel sobre la arena en Cayos Cochinos es un despropósito: «Me quedé loca. Si yo voy a un reality, no se me pasa por la cabeza hacer ciertos actos».

La modelo corrobora que toda España ha visto esas escenas tan íntimas, incluso la madre de Anabel, y que, cuando la sobrina de Isabel Pantoja sea consciente de esto, «no va a querer salir de su casa», apunta Mariana.

Pero esta serie de comentarios no han sido los únicos que la ex superviviente ha lanzado. La actriz venezolana no se ha cortado ni un pelo en exponer que, mucho antes de que Yulen Pereira se fijase en Anabel Pantoja, le tiró los tejos a ella: «Durante semanas me decía: ‘Yo me veo contigo afuera comiéndome una arepa’. Un día me dijo: ‘Ahora sí me gustaría tener novia, me encantaría que fuera latinoamericana, exótica… Me quedé flipando’”.

La venezolana treintañera admite que fue por su parte el hecho de que su relación con Yulen no llegase nunca a parar en ningún puerto, y que, fue posteriormente cuando el esgrimista se fijó en Anabel. Además, confiesa que, entre la pareja, no hubo ningún tipo de pasión durante su encuentro íntimo en Cayos Cochinos: «Es que es muy bajo. Mira la diferencia, Alejandro y Tania también hicieron el amor, pero si los agarraba la cámara ahí había pasión».

A raíz de toda la polémica que se ha ido generando durante estos meses en torno a la pareja de Supervivientes 2022, Mariana ha revelado la inseguridad enorme que tiene Anabel, según cuenta la venezolana, ante el hecho de que el deportista corte su relación con ella cuando ambos estén fuera del reality, y con un «nunca se sabe», ha decidido sentenciar el futuro de ambos como pareja.