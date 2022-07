Yulen Pereira desvela la decisión de su familia respecto a Anabel Pantoja

Yulen Pereira ha asistido al plató de Supervivientes: Conexión Honduras para ponerle los puntos sobre las íes a algunos asuntos sentimentales que no estaban del todo aclarados. El ex superviviente ha hablado sobre su vida sentimental con sinceridad y, al fin, ha logrado ganarse la confianza del equipo del programa.

El esgrimista, tras su llegada a España, ha querido hacer acto de presencia en el plató en el que su papel como amante de Anabel Pantoja se ha visto tan juzgado.

Tras haberse topado con Lydia Lozano, que le ha retado nada más llegar diciéndole: “Tú me tienes que decir qué sientes por Anabel y yo me lo tengo que creer», Yulen Pereira se ha visto en la situación de unir todos los cabos que quedaban sueltos con respecto a su relación con Anabel Pantoja.

El deportista ha hecho pública su visión de futuro en torno a la relación sentimental entre él y Anabel. Aunque la familia del ex superviviente no se tomara del todo bien su relación con la sobrina de la folclórica, iniciada en las islas hondureñas, este, tras su llegada a España, ha tenido una charla con sus seres más queridos y, al parecer, ha quedado todo solucionado.

«Estoy enamorado, sí, claro que sí. Mi familia no ha cambiado de opinión, mi familia está feliz cuando yo estoy feliz. Mi madre está mucho más tranquila y mi padre también”, ha afirmado Yulen Pereira en el plató del programa.

Además, el esgrimista ha aclarado que «ellos necesitaban hablar conmigo y ya he llegado y se ha calmado todo bastante. Les he contado todo lo que no se ha visto y están mucho mejor», ha dicho refiriéndose a sus padres. El ex concursante del reality ha sido contundente frente a los presentes del plató y la audiencia del programa al decir que nada de su vida va a cambiar: “Voy a seguir con el deporte y voy a seguir con Anabel, eso no va a cambiar nada».

Yulen Pereira aclara si va a seguir en el deporte y qué piensa su familia tras su vuelta: «Les he dicho lo que siento y están mejor» 🤺 🌴 #ConexiónHonduras13

🔵 https://t.co/V5wF7luUOQ

https://t.co/qn1psk4xnr — Supervivientes (@Supervivientes) July 17, 2022

Ha sido entonces cuando el presentador, Ion Aramendi, se ha visto en el derecho de darle un consejo bastante claro: «Has sido un gran superviviente y permíteme decirte algo. Vive tu amor como te dé la gana, disfrútalo. Estás enamorado, Anabel está enamorada, sed felices y lo que diga la gente que le den morcilla».

Yulen Pereira ha conseguido, de una vez por todas, ganarse el apoyo de Lydia Lozano y del presentador de Sálvame: Conexión Honduras, que, al ver la sinceridad en los ojos de Yulen, han decidido darle su voto de confianza.