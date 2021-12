Mariah Carey se encuentra en su época del año favorita. La Navidad es sinónimo de ‘All I want for Christmas is you’, una canción que a pesar de su longevidad, año tras año alcanza los primeros puestos de las listas de éxitos en esta época del año.

Es por ello, que en este mes, la artista estadounidense se encuentra en plena promoción de su mayor hit, como si fuera la primera vez que esta canción ve la luz. Además, Mariah Carey también se encuentra de promoción de su reciente colaboración con la cadena de comida rápida McDonalds, con la que acaba de inaugurar su propio menú.

Durante una de las entrevistas de promoción, la artista ha protagonizado un momento que no ha tardado en volverse viral en las redes sociales, después de que una periodista le preguntase si algún día se enfrentaría a Beyonce en ‘Verzuz’, la web serie que pone a dos artistas a competir en una batalla de canciones.

«Amo a Beyoncé y la admiro tanto como intérprete, por lo que ha hecho para el mundo y todo lo demás, así que no voy a responder a esa pregunta», expresó Mariah Carey tras la pregunta de la periodista, dejando claro que nunca competiría con ella, a pesar de que diversos medios hayan intentado crear una rivalidad entre ellas, que nunca ha existido.

«Sería irrespetuosa conmigo misma y no voy a hacerlo, porque es época de Navidad», añade. La artista se mostró muy tranquila, y por ello no dudó en responder con la mayor sinceridad a la pregunta de la periodista, dejando claro una vez más que entre ella y Beyonce nunca ha habido ninguna rivalidad.

I’m freaking out!!!! 1 billion!!! ❄️🎁🎄💝 These numbers are incredible, but the love I have for the #lambily is unquantifiable. Eternally grateful and blessed ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/Q4EZhDnmEV

— Mariah Carey (@MariahCarey) December 5, 2021