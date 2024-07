María Patiño se dirige a Terelu Campos tras la entrevista de Carlo Costanzia: «Ten un poco de dignidad»

Hace tan solo unos días, el programa De Viernes presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona recibió a Carlo Costanzia. El novio de Alejandra Rubio realizó unas primeras declaraciones tras la exclusiva en la revista ¡Hola! en la que él y su pareja confirmaban que van a ser padres. Una situación que desde el programa Ni que fuéramos, presentado por María Patiño, han querido comentar.

Sobre todo porque, en ese plató, también se encontraba Terelu Campos, que esa misma noche debutó como colaboradora de De Viernes. En el programa del pasado lunes, los compañeros de Ni que fuéramos se han mostrado profundamente críticos con el papel que ha desempeñado su ex compañera. Sobre todo María Patiño, que ha cree firmemente que Terelu «ha hecho el ridículo».

Entre otras tantas cuestiones, los colaboradores de Ni que fuéramos han sacado en claro que la actitud que tuvo la hermana de Carmen Borrego se debe a que no quiere que su hija marque distancias con ella: «Quiero pensar que Terelu hace la pelota a Carlo para no perder a su hija. De verdad, pienso que es un chulo viviendo de Alejandra».

Patiño hablando de las tragaderas de Terelu con el prendita que tenía al lado en la entrevista del Viernes#NiQueFueramos1JL pic.twitter.com/IEaztOb26l — 𝗘𝗟 𝗕𝗔𝗥𝗕𝗔𝗦 (@ElMiticoBarbas) July 1, 2024

Lejos de que todo quede ahí, María Patiño continuó haciendo pública su indignación respecto a lo que ocurrió el pasado viernes en uno de los programas estrella de Telecinco: «Vi a una persona completamente diluida, con una sonrisa en la cara 24 horas que nunca entendí». Además, la periodista quiso ir mucho más en este asunto.

«Mientras su yerno solo hablaba de preservativos, ves a una Terelu mirando a la pantalla sonriendo y dices ‘ostras, no montes el numerito, hazle la pelota a tu hija, llévatela a tu terreno, pero ten un poco de dignidad’», aseguró María Patiño, dejando claro que no daba crédito a la actitud que estaba teniendo su ex compañera.

Pero el análisis no quedaba ahí, ya que María Patiño acabó sugiriendo que esta situación y este comportamiento que estaba teniendo Terelu Campos podrían venir dados de nada más y nada menos que un interés financiero: «¿Le ha cegado tanto el dinero a Terelu Campos hasta tal punto de que puede hacer teatro para no perder a Alejandra?», cuestionó.

Y lanzó otra pregunta: «¿Es consciente de que este tío es un chulo que está utilizando a su hija?». Acto seguido, la presentadora de Ni que fuéramos trató de llegar a una conclusión: «Quiero pensar que se está haciendo la tonta delante de toda España. En casa tiene el enemigo y no es la prensa, es Carlo Costanzia».

Ante las duras palabras de María Patiño, Belén Esteban se pronunció, tratando de entender la actitud que tuvo la madre de Alejandra Rubio en De Viernes: «Terelu sabe perfectamente quién es Carlo. Todo lo hace por su hija, y su hija hace lo que le da la gana», espetó. Es más que evidente que esta situación va a seguir dando de qué hablar en las próximas semanas.