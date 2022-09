Ana María Aldón está viviendo un momento complicado. Su matrimonio con José Ortega Cano no se encuentra en su mejor momento y en los platós de Telecinco no dejan de lanzarle pullas. Por todo ello, María Patiño no ha dudado en dar la cara por la colaboradora en Socialité.

«Me parece un poco peligroso el mensaje de que una buena madre debe estar en silencio y no expresar lo que siente ante las críticas recibidas estos años. Es un mensaje muy peligroso que yo no comparto. El silencio no siempre en síntoma de elegancia», expresó la presentadora en defensa de Ana María Aldón.

Y añadió: «Me da rabia, siempre se la responsabiliza. Es cierto que ha abierto melones que no ha cerrado. Es cierto que no responde con claridad a las preguntas de la prensa, pero yo a este matrimonio lo he visto en la portada de una revista vendiendo el compromiso, la boda…».

María Patiño: “no he escuchado que Ana María Aldón haya hecho ninguna crítica sobre Ortega Cano. Entonces ¿estamos diciendo que lo elegante habría sido para una madre a la que cuestionan la paternidad de su hijo que se quedara callada?” Muy bien @maria_patino👏🏼 #socialité595 pic.twitter.com/WN3TTi9hPl — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈✵ (@MenervaPiquero) September 4, 2022

«Por lo tanto, eso tiene una repercusión mediática de la que se han beneficiado los dos, con independencia de que ella sea colaboradora», señaló la presentadora, expresando que: «Me gustaría saber qué ha salido de la boca de Ana María en contra de Ortega Cano».

La defensa de María Patiño no se terminó ahí, pues la presentadora añadió que Ana María Aldón había defendido a José Ortega Cano «como un buen padre, como un hombre que no es agresivo con ella, como una persona generosa con ella y con su familia, como buen hombre. Lo que viene a decir es que no le ha dado su sitio durante años».

Por último, la presentadora lanzó un dardo a la familia del diestro, quienes nunca han visto con buenos ojos su matrimonio con Ana María Aldón: «Claro, si dudan de si tu pasado es oscuro o de si tu hijo es de otro hombre, lo elegante es quedarte en casa y aguantar el chaparrón. ¡Eso es lo que estamos diciendo!».