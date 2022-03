María Patiño es uno de los rostros más conocidos de Mediaset, pero a pesar de ello, su vida privada se ha mantenido alejada siempre de los focos. No obstante, en fechas especiales toma la palabra y hace una excepción, como pasó este martes 15 de marzo, ya que era el cumpleaños de su pareja, Ricardo Rodríguez.

La presentadora de ‘Sálvame Lemon Tea’ no se lo ha pensado dos veces y ha decidido felicitarle públicamente a través de su cuenta de Instagram. La periodista ha buscado una foto en su álbum de recuerdos y ha compartido con todos sus seguidores una con su marido en la playa de lo más romántica. Sin ser momentos como este, suele ser difícil ver fotografías con él, por ello que haya llamado tanto la atención.

«Felicidades mi amor», le escribía la de Ferrol de forma concisa, seguidamente el actor venezolano no dudo en compartirla. «De él estoy más enamorada que el primer día. Cuando lo veo, todavía me pone mucho», admitió en una entrevista para nuestros compañeros de ‘Lecturas’. Tras 15 años de relación, la llama del amor no se ha apagado: «Los dos luchamos para hacer planes diferentes y que no sea monótono», confesaba con una sonrisa que no le cabía en la cara.

María Patiño está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera y esto se debe al éxito que está teniendo en ‘Socialité’ y el nuevo formato de ‘Sálvame’, pero no hay que dejar atrás a su familia. Junto a su esposo Ricardo tiene a su hijo Julio, un joven de 21 años que no quiere aparecer ante los focos mediáticos y que alegra también la vida de su madre. Sin embargo, tiene otra hija por la que también se desespera, su perrita Beige, la cual si enseña habitualmente en las redes sociales.