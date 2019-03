María Galiana (‘Cuéntame Cómo Pasó’) se posiciona en contra de VOX

María Galiana, de 'Cuéntame Cómo Pasó', es entrevistada y estas son sus declaraciones respecto al partido Vox.

María Galiana, la abuela más tierna de la televisión conocida por su papel como Herminia en la serie ‘Cuéntame Cómo Pasó’, ha sido entrevistada por El Mundo, y esta vez se ha mojado mucho.

En la entrevista se habla sobre temas tan diversos y candentes como el venidero Día de la Mujer o el Día del Orgullo Gay. También habla María sobre su carrera como docente, sus pinitos en el mundo del cine o el machismo en esta profesión.

María Galiana siente extraño celebrar el Día de la Mujer, y lo expresa así: “Estoy en contra de todo lo que son día de esto o día de lo otro porque si me tienen que dedicar un día significa que estoy en una circunstancia extraña respecto de la sociedad… y eso me molesta muchísimo, que soy un bicho raro, vamos”. Sin embargo, María no duda en reafirmarse como feminista: “Vamos, no he sido siempre feminista sino que siempre he hecho lo que he querido. Si eso es ser feminista… pues lo seré”.

Al hilo del feminismo, la entrevista viró hacia un tema muy conflictivo: el partido político Vox. María Galiana se mostró al principio reacia a hablar de este partido, pero finalmente acabó posicionándose: “Me parece que cuando salió por primera vez daba hasta penita de lo ridículo que era”. Y cuando le recordaron que casi 400.000 andaluces habían votado a Vox en las autonómicas del 2-D…: “Eso significa que hay 400.000 fachas en Andalucía, clarísimo”.

Finalmente, María Galiana afirmó que ella no considera que tenga una carrera como actriz, sino más bien como docente: recordemos que fue profesora de instituto desde los 25 a los 65 años. Dice que la gente la recordará únicamente por su papel como Herminia, como a Chanquete. Respecto al cine, comentó algo al respecto del machismo en este mundillo: “Los guionistas y los autores de teatro son más afines con los personajes masculinos (…) en la mayoría de cosas que escriben hay más hombres que mujeres”.