María Becerra confirma que abandona las redes sociales: «Se siente horrible todo esto»

Las redes sociales se han convertido en el escudo de muchas personas a la hora de criticar a los demás. A través de un nombre de usuario y una foto aleatoria, cada vez son más los que se desquitan criticando la vida, el trabajo o las acciones de las celebridades. Una serie de gestos y palabras completamente desproporcionados donde, en ocasiones, arremeten también contra su físico. Una situación que ha tenido que vivir, lamentablemente, María Becerra.

La artista argentina de 24 años se ha convertido en una de las más sonadas del género urbano. Un éxito profesional que ha provocado que su nombre sea conocido por miles de personas en todo el mundo. Pero, el precio de la fama, en pleno 2024, viene acompañado de las temidas críticas de los llamados «haters».

Me voy de esta red social. He luchado mucho con mi salud mental en esta gira por Europa, se siente horrible todo esto, experimente desde ataques de llanto hasta ataques de ansiedad y panico. Es despertarme todos los dias y leer miles de cosas ofensivas sobre mi hablando 👇🏽

Los continuos ataques hacia el físico o temas personales, han provocado que celebridades como Selena Gomez, Tom Holland, Hailey Bieber o Zayn Malik hayan decidido abandonar las redes sociales. Muchas celebridades optan por dejar el lado virtual de forma radical, pero otras lo hacen de manera temporal.

En el caso de María Becerra, la joven ha dejado claro que abandona de forma definitiva su cuenta oficial de X (anteriormente conocida como Twitter). Al parecer, y según ella misma ha explicado, a lo largo de su gira por Europa ha tenido que luchar duramente por su salud mental debido a los constantes ataques en redes sociales.

Debido a ello, y abriendo su corazón a través de un último tweet, la cantante se ha sincerado. «De mi vida personal, de mis gustos para vestir como si estuviera cometiendo algún crimen y mereciera lo peor cuando solo es MI GUSTO para vestir. Se meten con mi físico a diario, con todo», comenzó escribiendo.

Entiendo que cosas asi me van a seguir sucediendo. Pero yo no voy a seguir siendo masoquista teniendo una red social en la que entras y es solo leer cosas horribles.

Me voy de aca. Gracias a todos lxs que me bancan y me mandan su amor

