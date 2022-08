‘Mapi’: María Parrado y Antonia Dell’Atte deciden compartir el premio solidario

Un lunes más, Mapi regresó a La 1 de Televisión Española con una nueva entrega. En esta ocasión, el programa volvió a estar protagonizado por tres nuevos invitados que se enfrentaron a las preguntas que les hizo el personaje que da nombre al programa.

La artista María Parrado fue la primera en entrar en el plató. La joven gaditana fue la ganadora de la primera edición de La Voz Kids en España en el año 2014, y tras su entrada en el plató de Mapi reconoció estar muy emocionada de poder participar en el programa.

Al lado de la artista estuvo Antonia Dell’Atte. Tras su entrada en el plató, la ex modelo italiana comentó con Jandro que «en España he hecho de todo. He bailado, he cantado… pero reality no, solo MasterChef, donde quedé tercera», afirmó antes de comenzar a jugar.

«Con tanto talento, para compensar, ha venido José Corbacho», reconoció el presentador entre risas, mientras que el director de cine aseguró que él era «el becario de los invitados», no obstante, estaba dispuesto a dar todo para ganar.

En ese momento llegó la protagonista del programa, Mapi, que comenzó a hacerles las preguntas a los invitados para averiguar quién de los tres se convertiría en el ganador, y a que organización benéfica donaría el premio de la noche.

Finalmente, María Parrado y Antonio Dell’Atte fueron las ganadoras, y compartieron el premio, un total de 3.000€, entregándoselo a Cruz Roja «para todos los refugiados de Ucrania», explicó la artista gaditana. Mientras que la italiana entregó los 1.500 euros que le correspondían a SILO: «Para su escolarización», afirmó.