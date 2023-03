Manuel Carrasco se enfrenta en México a uno de sus mayores miedos

La nueva gira de Manuel Carrasco, Tour Corazón y Flecha, acaba de comenzar. El artista de Isla Cristina ya se encuentra en Miami, donde dio comienzo su nueva gira este viernes 10 de marzo, no obstante, antes estuvo unos días en México, donde superó uno de sus miedos.

El artista ha querido compartir con sus seguidores de las redes sociales cómo ha sido su paso por México antes de embarcarse en su nueva gira. De esta forma, ha compartido un vídeo en el que se le puede ver superando uno de sus grandes miedos: volar.

«Si el paisaje es México, los miedos se superan más deprisa”, ha escrito el artista onubense junto a estas imágenes en las que podemos ver cómo vuela por primera vez. Unas imágenes que ha querido dejar como constancia de lo que ha conseguido hacer.

Si el paisaje es México, los miedos se superan más deprisa.🚁🏙️🇲🇽#TourCorazonyFlecha #ciudaddemexico pic.twitter.com/NLeJgkLW9r — Manuel Carrasco (@manuelcarrasco_) March 3, 2023

«Vamos camino del helicóptero, esta gente me está poniendo en antecedentes y me está dando un poquito de cosa. Creo que es la primera vez que me voy a montar, me he tomado una pastilla para el mareo y me he empezado a marear”, expresa Manuel Carrasco en este vídeo de camino del helipuerto.

“Ya estoy malo y todavía no me he subido. Dios nos coja confesados”, afirma el artista en el vídeo, sin ocultar su miedo a volar, mientras bromea con el piloto, que le dijo que le habían dado la licencia tan solo un día antes de realizar ese vuelo.

Finalmente, el recorrido mereció la pena por la vista panorámica que el artista pudo disfrutar de México, por lo que al bajarse exclamó que “podría haber sido peor”, pues a pesar de que en algún momento el helicóptero hizo un movimiento extraño, no se mareó nada y pudo disfrutar de todo el recorrido.