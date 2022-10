Manuel Carrasco, agradecido tras ser nombrado embajador de Isla Cristina

Manuel Carrasco siempre lleva Isla Cristina por bandera. El artista onubense no solo ha realizado en Huelva dos ‘sold outs’ con su nueva gira Hay que vivir el momento, sino que recientemente ha recibido un reconocimiento que le ha hecho especial ilusión.

Durante la octava entrega de los premios Distinciones turísticas Un mar de luz, organizado por la Delegación Municipal de Turismo del Ayuntamiento. El artista ha sido nombrado embajador turístico de Isla Cristina. Manuel Carrasco no ha podido estar en la entrega de premios, pero ha querido mandar un mensaje muy emotivo.

“Me hubiera encantado echar un ratito pero me ha sido imposible. Me gustaría daros las gracias por este reconocimiento, ser representante del pueblo me sale de una manera muy natural. Todos nacemos con una identidad y la mía es la isleña, y todo lo que pueda transmitir por el mundo con mi música, con mi persona y por lo que yo soy, viene desde ahí”, dice Manuel Carrasco en el vídeo.

El artista también ha querido mandar un mensaje a todas aquellas personas que luchan por su tierra: “mandarles fuerza para seguir remando en la buena dirección, para seguir peleando por el pueblo, evolucionando. Nos lo merecemos, somos un pueblo luchador de toda la vida, con el sudor de nuestra frente se han conseguido grandes cosas”. “En los momentos difíciles hay que estar con más ganas. Dado el honor que se me ha dado, os animo a que sigáis peleando porque creo que es necesario más que nunca para seguir dando pasos hacia adelante”, ha añadido.

“Al pueblo, que lo quiero mucho, aprovecho para darle las gracias por las dos noches de concierto que tuvimos que fueron mágicas y todo el mundo me lo recuerda, en mi corazón se quedan. Voy a seguir haciendo música y poniendo el corazón en todo lo que hago. Me siento muy orgulloso de ser de Isla Cristina, viva la Virgen del mar”, concluye el mensaje con el que el artista ha emocionado a sus seguidores onubenses.