Manuel Carrasco confiesa en ‘El Hormiguero’ el curioso sueño que tiene y se repite constantemente

Manuel Carrasco ha sido el segundo invitado del año 2025 de El Hormiguero y lo hace con nueva canción bajo el brazo, un tema que lleva el título de Pueblo salvaje. Se trata del adelanto de su próximo disco, que llevará el mismo título que este tema, por lo que se trataba de una doble buena noticia para sus fans, que esperan con ganas noticias de este nuevo proyecto. Como apunte, hay que recordar que el onubense pasó primero por La Revuelta, una entrevista que tuvo lugar el pasado 11 de diciembre, desmontando así la teoría de que Pablo Motos y los suyos prohíben a los invitados acudir antes al espacio de David Broncano en TVE.

El artista ha comenzado la entrevista explicando que esta nueva canción, que ya está disponible desde el jueves 9 de enero, «lucha contra lo establecido, es una vuelta al origen. La palabra pueblo es, para mí, cercanía, comunidad, pertenecía, es como un abrazo». A ella ha querido unirle la palabra salvaje, que le evoca a la libertad. «El pueblo salvaje es algo que todos llevamos dentro, es nuestro mundo interior, es lo más profundo de nuestro ser, es nuestro yo más auténtico, no fingido. Estamos todo el día intentando ser lo que no somos, y creo que hay que empezar a construirse desde dentro de uno mismo, no hacia fuera», así lo ha contado.

También ha tenido tiempo para hablar de las multas que ha recibido tras su concierto celebrado el pasado 29 de junio de 2024 en el estadio Santiago Bernabéu. «No entiendo bien lo que ha pasado, he dado cientos de conciertos en mi vida y es la primera vez que me multan por exceso de ruido», ha explicado.

«Entiendo perfectamente a los vecinos y mi máximo respeto hacia ellos, pero nosotros no tenemos la culpa ni otra forma de dar un concierto. Me han puesto tres multas, dos por los dos días de ensayo y una por el día del concierto, y eso que yo soy del Real Madrid. Espero que las multas las pague Florentino, que para él es muy poco dinero, si me lo encuentro se lo voy a decir», así ha bromeado con este tema, aunque se trata de algo muy serio, ya que las sanciones suman casi 400.000 euros en total.

El sueño que siempre tiene Manuel Carrasco

El presentador de El Hormiguero ha vuelto a mostrarse muy interesado por el mundo de los sueños y de su significado, por eso ha preguntado a su invitado si es verdad que sueña con que se le llena la boca de chicle. «Sí, eso es. Me pasó el sueño angustiado intentando quitarme esa bola de chicle de la boca», ha confirmado el artista.

Este angustioso momento se ha repetido ya varias veces, por eso ha querido descubrir si tiene algún significado: «Lo he buscado y es síntoma de ansiedad…». Motos, siempre muy interesado en estos temas, le ha dejado caer que todos estos sueños tienen que ver con un miedo: «Tener chicle en la boca te impediría cantar».

¿Quién es la pareja de Manuel Carrasco?

El cantante comparte su vida, tanto personal como profesional, con Almudena Navalón, una periodista especializada en música a la que conoció en un bar gracias a una amiga en común. Ese encuentro se produjo y desde entonces son inseparables, tanto que han formado una bonita familia.

La pareja se casó en el año 2018 en Cádiz, una boda a la que llegaron ya siendo padres de su primera hija. Manuel y Almudena son padres de dos hijos: Chloé, que nació en 2017, y Manuel Gael, que llegó al mundo en 2020.